El periodista que destapó el 'caso Negreira': "El Barça me dijo: 'Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo'"

El FC Barcelona intentó retrasar la publicación del caso: "Hablamos con la gente del Barça y le decimos qué es lo que tenemos, con el club como principal implicado, para que respondan en el programa o preparen una respuesta, porque es un tema muy grave","Ahí es cuando en el Barça nos piden si podemos aguantar el tema un par de semanas para preparar la respuesta a nivel interno. La frase textual es: 'Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo". Sique dice que el 'caso Negreira' "nace de Núñez [presidente cule desde 1978 hasta 2000].
Si fuera cualquier otro equipo de los de 4º puesto para abajo, con seguridad lo habrían descendido y tengo la duda de hasta cual categoría.
Cuando el capo llama, el sicario acude.
No falla!
La poderosa liga kazaja .... y ¡sorpresa! abre el marcador ¡¡¡ de penalty !!! cosa rara para el Penal Madrid.
. Si te parece cortamos las declaraciones o el caso porque el Madrid ha perdido un partido.
¿¿Pagar 8millones de euros durante al menos 17años y tu escusa es que me la madrid ha perdido un partido???
Sabes que el Madrid fundó la Champions League también?