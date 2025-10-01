El periodista que destapó el 'caso Negreira': "El Barça me dijo: 'Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo'"

El FC Barcelona intentó retrasar la publicación del caso: "Hablamos con la gente del Barça y le decimos qué es lo que tenemos, con el club como principal implicado, para que respondan en el programa o preparen una respuesta, porque es un tema muy grave","Ahí es cuando en el Barça nos piden si podemos aguantar el tema un par de semanas para preparar la respuesta a nivel interno. La frase textual es: 'Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo". Sique dice que el 'caso Negreira' "nace de Núñez [presidente cule desde 1978 hasta 2000].