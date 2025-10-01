edición general
El periodista que destapó el 'caso Negreira': "El Barça me dijo: 'Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo'"

El FC Barcelona intentó retrasar la publicación del caso: "Hablamos con la gente del Barça y le decimos qué es lo que tenemos, con el club como principal implicado, para que respondan en el programa o preparen una respuesta, porque es un tema muy grave","Ahí es cuando en el Barça nos piden si podemos aguantar el tema un par de semanas para preparar la respuesta a nivel interno. La frase textual es: 'Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo". Sique dice que el 'caso Negreira' "nace de Núñez [presidente cule desde 1978 hasta 2000].

Kmisetas
El Barça pidiendo “últimos deseos” como si fueran un reo en el corredor de la muerte es de chiste. Llevan décadas pagando al número 2 de los árbitros, comprando silencios y repartiéndose favores, y ahora se hacen los mártires. No es un club condenado a muerte: es un club condenado por su propia corrupción, que lleva oliendo a podrido desde Núñez hasta Laporta.
Katos
#1 y ahora el CSD la quita d multa de la Uefa, fichar falseando cuentas... Y mientras tanto suman títulos año tras año con corrupción que llega de la Federación hasta el CSD controlado por el gobierno
encurtido
Es uno de los "too big to fail" más exagerados que recuerdo. Sin el Barça, la liga perdería casi la mitad del atractivo y capacidad de vender derechos de TV.

Si fuera cualquier otro equipo de los de 4º puesto para abajo, con seguridad lo habrían descendido y tengo la duda de hasta cual categoría.
Katos
#4 anda mira como en Italia... Ah no que descendió Juventus a segunda
devilinside
#3 Hombre Sique Rodríguez es un periodista catalán, que ha ganado un premio Ondas y desde hace bastantes años ha currado en prensa deportiva catalana
devilinside
Valors
alfre2
Rápido, que hay crisis deportiva en Madrid y toca desviar el tema!! :troll:

No falla!
SVSRTZ
#2 ¿Crisis despues de ganar 5 - 0 y a un punto del liderato? Dais toda la pena. Por cierto, Sique Rodriguez es cule.
HeilHynkel
#7

La poderosa liga kazaja .... y ¡sorpresa! abre el marcador ¡¡¡ de penalty !!! cosa rara para el Penal Madrid.  media
Katos
#2 la causa lleva abierta 2 años y medio y la semana pasada empezaron a declarar 5 presidentes del Barca... Algo que estába proyectado hace 6 meses
. Si te parece cortamos las declaraciones o el caso porque el Madrid ha perdido un partido.

¿¿Pagar 8millones de euros durante al menos 17años y tu escusa es que me la madrid ha perdido un partido??? xD xD
mtrazid
Como ha dolido el 5-1 del Atlético, eh?
Katos
#6 y los 8 millones en la cuentas de un directivo de árbitros?.
Katos
#_3 y esto tiene que ver con el caso Negreira algo?.
Sabes que el Madrid fundó la Champions League también?
