El periódico bosnio que sobrevivió al asedio de los 12.000 muertos

Reina la calma a ambos lados del Bulevar Meše Selimovića, pero los sarajevitas que resisten el asedio de las tropas serbobosnias evitan cruzar esta larga avenida mientras puedan evitarlo. Si no queda otro remedio, atraviesan a la carrera, uno de los lugares preferidos por los tiradores para aterrorizar y matar a los habitantes de la capital de Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1996, durante los cuatro años de asedio y ataques de la artillería emplazada en las colinas que se cobraron las vidas de al menos 12.000 personas, en su mayoría civiles.