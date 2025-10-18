edición general
6 meneos
65 clics
La Peregrino I, la primera de las patrulleras Rodman 111 para el Servicio de Vigilancia Aduanera

La Peregrino I, la primera de las patrulleras Rodman 111 para el Servicio de Vigilancia Aduanera

La «Peregrino I» es la primera de las tres patrulleras de altura encargadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) al astillero Rodman (Meira, Pontevedra). Construidas en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) y composites, su finalidad es realizar tareas de patrullaje en el mar, represión del contrabando y vigilancia del cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales en las aguas españolas.

| etiquetas: peregrino i , patrullera , aduanas , barcos
5 1 0 K 101 BARCOS
sin comentarios
5 1 0 K 101 BARCOS

menéame