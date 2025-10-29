La pérdida del ordenador portátil de un pasajero obliga a un vuelo de United a dar media vuelta (ENG)

Un vuelo de United Airlines que transportaba a más de 200 personas desde el norte de Virginia a Roma dio la vuelta cerca de la costa estadounidense después de que un pasajero dejara caer su ordenador portátil y no pudiera recuperarlo. La aerolínea dijo en un comunicado que el ordenador «había caído detrás de un panel de la cabina y a través de un pequeño hueco que daba al compartimento de carga», lo que llevó a los pilotos a desviar el vuelo del 15 de octubre de vuelta al Aeropuerto Internacional Washington Dulles como medida de precaución.