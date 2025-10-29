edición general
7 meneos
14 clics

La pérdida del ordenador portátil de un pasajero obliga a un vuelo de United a dar media vuelta (ENG)

Un vuelo de United Airlines que transportaba a más de 200 personas desde el norte de Virginia a Roma dio la vuelta cerca de la costa estadounidense después de que un pasajero dejara caer su ordenador portátil y no pudiera recuperarlo. La aerolínea dijo en un comunicado que el ordenador «había caído detrás de un panel de la cabina y a través de un pequeño hueco que daba al compartimento de carga», lo que llevó a los pilotos a desviar el vuelo del 15 de octubre de vuelta al Aeropuerto Internacional Washington Dulles como medida de precaución.

| etiquetas: united , portátil , cargo
6 1 0 K 84 actualidad
8 comentarios
6 1 0 K 84 actualidad
Laro__ #3 Laro__
En mi modesta opinión, bien hecho: No me gustaría viajar en un avión que tiene unas baterías golpeándose por la bodega.
3 K 63
Milmariposas #5 Milmariposas
Deberían haber llamado a Jodie Foster, que se conoce todos los recovecos de los aviones comerciales.
2 K 50
capitan__nemo #7 capitan__nemo *
#6 En cabina lo pueden ver e intentar apagarlo, si no sirven los extintores, cubrirlo con cosas o lo que sea para contenerlo.
Si lo han colado por el hueco a la bodega o a donde dé el hueco y arde allí nadie lo ve. Supongo que saltará alguna alarma antiincendios por el humo o el calor. Pero no pueden acceder facilmente a el para intentar apagarlo y entonces el fuego puede transmitirse a otros objetos y aumentar el incendio.
0 K 20
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
El hueco ese por el que se le callo el portatil ¿por qué no estaba tapado, cerrado, sellado?

¿Y si un saboteador o terrorista mete por el hueco una bateria manipulada y preparada para incendiarse?
0 K 20
#6 EISev
#4 eso lo podría hacer igualmente en cabina, total se va a morir igual si el agujero se hace en bodega que en cabina
0 K 15
#1 unaiur
Yo conozco a alguien que le pasó lo mismo, pero con el pasaporte. Por el pasaporte no da la vuelta el avión, pero si no lo puedan recuperar al llegar a destino, mandan al sujeto de vuelta.

La pregunta es cómo dejan despegar un avión sin esos paneles… se podría caer un niño pequeño por ahí!
1 K 16
Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 ¿ cuántos niños conoces que tengan una anchura de un par de centímetros?


( y normal, el pasaporte no tiende a explotar o incendiarse)
0 K 7
Connect #8 Connect
Pues menudo putadón. Llevas unas cinco horas de vuelo, y te tienes que cascar otras cinco para volver al mismo sitio. Esperar a que te reprogramen a saber cuando y volverte a cascar otras 10 horas de vuelo. Es un vuelo típico de vacaciones. El que tenía hotel y reservas hechas, se las ha tenido que comer. A menos de 12 horas de llegar, dudo que devuelvan dinero alpino, y la compañía aérea no se hará cargo más que de los suyo.

Por otra parte la compañía aérea ha gastado un dineral en…   » ver todo el comentario
0 K 12

menéame