La pérdida del ordenador portátil de un pasajero obliga a un vuelo de United a dar media vuelta (ENG)

Un vuelo de United Airlines que transportaba a más de 200 personas desde el norte de Virginia a Roma dio la vuelta cerca de la costa estadounidense después de que un pasajero dejara caer su ordenador portátil y no pudiera recuperarlo. La aerolínea dijo en un comunicado que el ordenador «había caído detrás de un panel de la cabina y a través de un pequeño hueco que daba al compartimento de carga», lo que llevó a los pilotos a desviar el vuelo del 15 de octubre de vuelta al Aeropuerto Internacional Washington Dulles como medida de precaución.
| etiquetas: united , portátil , cargo
Si lo han colado por el hueco a la bodega o a donde dé el hueco y arde allí nadie lo ve. Supongo que saltará alguna alarma antiincendios por el humo o el calor. Pero no pueden acceder facilmente a el para intentar apagarlo y entonces el fuego puede transmitirse a otros objetos y aumentar el incendio.
¿Y si un saboteador o terrorista mete por el hueco una bateria manipulada y preparada para incendiarse?
La pregunta es cómo dejan despegar un avión sin esos paneles… se podría caer un niño pequeño por ahí!
( y normal, el pasaporte no tiende a explotar o incendiarse)
Por otra parte la compañía aérea ha gastado un dineral en…