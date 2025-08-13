edición general
Los pequeños inversores reivindican su derecho a acceder al mercado de los desastres naturales

Las gestoras de activos se oponen al intento de la UE de restringirles el acceso al mercado de gran crecimiento de bonos de catástrofes naturales. Las gestoras de activos especializadas en bonos de catástrofes naturales (cat) están luchando contra la restricción de la UE al acceso a los pequeños inversores a este mercado de rápido crecimiento. Twelve Capital, Fermat Capital y Plenum Investments son unas de las compañías que han instado al organismo regulador de los mercados financieros europeos, la Autoridad Europea de Valores y Mercados

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
el Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, tiene subsidiarias como Imesapi que se dedican a reforestaciones, plantaciones y conservación ambiental, beneficiándose de contratos en parques nacionales y proyectos ecológicos x.com/grok/status/1957458475333939663
#5 unocualquierax *
#1
- Imesapi ?
- Sí, dígame
- ¿ Me pasa con el "Departamento de pirómanos"?
treu #7 treu *
#1 esa empresa ya no es de florentino ni de ACS, la vendió al grupo francés Vinci.
Tkachenko #4 Tkachenko
"El mercado de los desastres naturales". A ver si peta ésto ya, que puto asco.
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
Entonces si hay prevención climática los inversores pierden dinero, entiendo
NPCmasacrado #3 NPCmasacrado
#2 Normal que les moleste que le llame genocidio, se les hunde el negocio
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#3 El problema es que si se llama genocidio a la negligencia, llamar genocidio a los genocidios de verdad, como el de Gaza, pierde fuerza.

Se pueden buscar expresiones más acordes como "negligencia homicida", que suena feo, incluye que implica muertos y no desvirtúa los genocidios de verdad.
Ovlak #9 Ovlak
#6 Pierdes el tiempo. Se le ha explicado 24.000 veces, por su derecha y por su izquierda, pero sigue erre que erre.
Dene #8 Dene
La propia expresión "el mercado de los desastres naturales" ya te hunde el alma hasta muy muy abajo...
si hay negocio en esto, siempre habrá quien cree las condiciones para el negocio...
