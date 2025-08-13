Los pequeños inversores reivindican su derecho a acceder al mercado de los desastres naturales

Las gestoras de activos se oponen al intento de la UE de restringirles el acceso al mercado de gran crecimiento de bonos de catástrofes naturales. Las gestoras de activos especializadas en bonos de catástrofes naturales (cat) están luchando contra la restricción de la UE al acceso a los pequeños inversores a este mercado de rápido crecimiento. Twelve Capital, Fermat Capital y Plenum Investments son unas de las compañías que han instado al organismo regulador de los mercados financieros europeos, la Autoridad Europea de Valores y Mercados
| etiquetas: inversion , economia
- Imesapi ?
- Sí, dígame
- ¿ Me pasa con el "Departamento de pirómanos"?
Se pueden buscar expresiones más acordes como "negligencia homicida", que suena feo, incluye que implica muertos y no desvirtúa los genocidios de verdad.
si hay negocio en esto, siempre habrá quien cree las condiciones para el negocio...