·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9816
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
4844
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
4755
clics
El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables
5406
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
3656
clics
Nueva moral
más votadas
567
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
462
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
511
Denuncian a la Comunidad de Madrid por un presunto delito de odio contra los menores palestinos escolarizados en la región
470
Esta persona que dice estar orgullosa de ser racista es la ministra israelí de Igualdad Social (EN)
391
"¡No habéis mandado ningún mensaje!": la perplejidad de la Confederación del Júcar ante la "indecisión" de Salomé Pradas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
239
clics
La "pequeña chica fascista, sexista y xenófoba" de Tortosa que es portavoz de la extrema derecha mundial
Ada Lluch ha ganado protagonismo por su aparición en la manifestación xenófoba de Londres
|
etiquetas
:
ada
,
lluch
,
facha
4
1
0
K
51
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
51
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Dragstat
"considera que era woke [...] hasta que su pareja "le hizo entender cómo funciona la vida". En redes dice que si su marido le pidiera que se borrara la cuenta de X y se dedicara a cuidar a la familia, lo haría. De hecho, explica que su "gran sueño" es tener una gran familia y crear su propia marca de ropa de algodón orgánico"
en Afganistán podría cumplir todos estos sueños fácilmente
2
K
34
#2
ipanies
Pues si esa es la portavoz vaya puta mierda de movimiento fascista de los cojones. Si Hitler levantara la cabeza
1
K
20
#6
XtrMnIO
"hasta que su pareja "le hizo entender cómo funciona la vida". En redes dice que si su marido le pidiera que se borrara la cuenta de X y se dedicara a cuidar a la familia"
Hoy en nuestro programa "Gente que se cree libre".
0
K
13
#3
gale
*
Racistas orgullosos de serlo. Quedará bien documentada esta etapa de retroceso en el futuro.
1
K
13
#8
Dragstat
#3
lo alucinante de esta gente es que, según sus propias palabras, se deben de odiar entre ellos mismos y se deberían quedar en su pueblo y no salir de ahí porque se convertirían en un inmigrante que tanto odian. Que se vaya a Estados Unidos de vuelta a ver que piensa el ICE.
"dio un discurso ante miles de manifestantes de extrema derecha en Londres, en una concentración de rechazo a la inmigración".
"Lluch también afirma haber vivido en Estados Unidos, donde asegura haber conocido a Donald Trump en persona".
0
K
20
#1
Catacroc
Pues mira, si se lo trabaja bien ya tiene la vida resuelta. Suponiendo que no la deporten de UK por ser guiri.
0
K
11
#7
Nusku
*
Lo que viene a ser el Cuento de la Criada.
Y encima se vanagloria de ello.
0
K
9
#4
Nusku
*
"En redes dice que si su marido le pidiera que se borrara la cuenta de X y se dedicara a cuidar a la familia, lo haría"
En esa época considera que era woke, hasta que su pareja "le hizo entender cómo funciona la vida"
0
K
9
#9
Chinchorro
#4
Osea, que vive de ser una mujer libre que expone sus opiniones de mierda en redes sociales... justo lo contrario de lo que le gustaría ser.
Después los mermaos se la creerán, como a la roro
1
K
15
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
en Afganistán podría cumplir todos estos sueños fácilmente
Hoy en nuestro programa "Gente que se cree libre".
"dio un discurso ante miles de manifestantes de extrema derecha en Londres, en una concentración de rechazo a la inmigración".
"Lluch también afirma haber vivido en Estados Unidos, donde asegura haber conocido a Donald Trump en persona".
Y encima se vanagloria de ello.
En esa época considera que era woke, hasta que su pareja "le hizo entender cómo funciona la vida"
Después los mermaos se la creerán, como a la roro