edición general
5 meneos
239 clics
La "pequeña chica fascista, sexista y xenófoba" de Tortosa que es portavoz de la extrema derecha mundial

La "pequeña chica fascista, sexista y xenófoba" de Tortosa que es portavoz de la extrema derecha mundial

Ada Lluch ha ganado protagonismo por su aparición en la manifestación xenófoba de Londres

| etiquetas: ada , lluch , facha
4 1 0 K 51 politica
9 comentarios
4 1 0 K 51 politica
Dragstat #5 Dragstat
"considera que era woke [...] hasta que su pareja "le hizo entender cómo funciona la vida". En redes dice que si su marido le pidiera que se borrara la cuenta de X y se dedicara a cuidar a la familia, lo haría. De hecho, explica que su "gran sueño" es tener una gran familia y crear su propia marca de ropa de algodón orgánico"

en Afganistán podría cumplir todos estos sueños fácilmente
2 K 34
ipanies #2 ipanies
Pues si esa es la portavoz vaya puta mierda de movimiento fascista de los cojones. Si Hitler levantara la cabeza :palm:
1 K 20
XtrMnIO #6 XtrMnIO
"hasta que su pareja "le hizo entender cómo funciona la vida". En redes dice que si su marido le pidiera que se borrara la cuenta de X y se dedicara a cuidar a la familia"

Hoy en nuestro programa "Gente que se cree libre".
0 K 13
gale #3 gale *
Racistas orgullosos de serlo. Quedará bien documentada esta etapa de retroceso en el futuro.
1 K 13
Dragstat #8 Dragstat
#3 lo alucinante de esta gente es que, según sus propias palabras, se deben de odiar entre ellos mismos y se deberían quedar en su pueblo y no salir de ahí porque se convertirían en un inmigrante que tanto odian. Que se vaya a Estados Unidos de vuelta a ver que piensa el ICE.

"dio un discurso ante miles de manifestantes de extrema derecha en Londres, en una concentración de rechazo a la inmigración".

"Lluch también afirma haber vivido en Estados Unidos, donde asegura haber conocido a Donald Trump en persona".
0 K 20
Catacroc #1 Catacroc
Pues mira, si se lo trabaja bien ya tiene la vida resuelta. Suponiendo que no la deporten de UK por ser guiri.
0 K 11
#7 Nusku *
Lo que viene a ser el Cuento de la Criada.

Y encima se vanagloria de ello.
0 K 9
#4 Nusku *
"En redes dice que si su marido le pidiera que se borrara la cuenta de X y se dedicara a cuidar a la familia, lo haría" xD

En esa época considera que era woke, hasta que su pareja "le hizo entender cómo funciona la vida" xD
0 K 9
Chinchorro #9 Chinchorro
#4 Osea, que vive de ser una mujer libre que expone sus opiniones de mierda en redes sociales... justo lo contrario de lo que le gustaría ser.
Después los mermaos se la creerán, como a la roro :troll:
1 K 15

menéame