Pepe Viyuela: opiniones de un payaso  

Pepe Viyuela (Logroño, 1963) es actor de cine y teatro, escritor, doblador, artista de circo y, sobre todo, payaso. Estudió Filosofía en la Autónoma de Madrid y Arte Dramático en la Resad. Con la ONG Payasos sin Fronteras –que presidió- llevó risa a campos de refugiados del Kurdistán, Palestina, Irak, el Sahara… Premio Ondas, Max de teatro, Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, Galardón a las Artes y la Cultura de la Rioja… Viyuela es tan prolífico que con él hay que abusar de los puntos suspensivos.