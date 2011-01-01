Pepe Viyuela: opiniones de un payaso  

Pepe Viyuela (Logroño, 1963) es actor de cine y teatro, escritor, doblador, artista de circo y, sobre todo, payaso. Estudió Filosofía en la Autónoma de Madrid y Arte Dramático en la Resad. Con la ONG Payasos sin Fronteras –que presidió- llevó risa a campos de refugiados del Kurdistán, Palestina, Irak, el Sahara… Premio Ondas, Max de teatro, Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, Galardón a las Artes y la Cultura de la Rioja… Viyuela es tan prolífico que con él hay que abusar de los puntos suspensivos.
Se presentó como número 13 en la lista de un partido local llamado Izquierda Independiente. Iniciativa por San Sebastián de los Reyes:
"El actor, poeta y cómico Pepe Viyuela, que en la actualidad está trabajando en la serie 'Aída' y en la obra de teatro 'El Pisito', irá en la lista electoral de Izquierda Independiente, en el puesto número 13."
www.madridiario.es/movil/noticia/200638/municipios/pepe-viyuela-ira-en
Podemos se funda en enero de 2014.
No hay nada peor que trabajar con miles de ojos escudriñando tu trabajo: no puedes tener un solo fallo sin que nadie se entere!