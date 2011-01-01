edición general
13 meneos
82 clics
Pepe Viyuela: opiniones de un payaso

Pepe Viyuela: opiniones de un payaso  

Pepe Viyuela (Logroño, 1963) es actor de cine y teatro, escritor, doblador, artista de circo y, sobre todo, payaso. Estudió Filosofía en la Autónoma de Madrid y Arte Dramático en la Resad. Con la ONG Payasos sin Fronteras –que presidió- llevó risa a campos de refugiados del Kurdistán, Palestina, Irak, el Sahara… Premio Ondas, Max de teatro, Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, Galardón a las Artes y la Cultura de la Rioja… Viyuela es tan prolífico que con él hay que abusar de los puntos suspensivos.

| etiquetas: pepe viyuela , , payasos sin fronteras , actor de cine y teatro
10 3 0 K 127 actualidad
9 comentarios
10 3 0 K 127 actualidad
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Yo creia que era un actor gracioso, con cara de despiste y buena persona en casi todos sus papeles que he visto, resulta que tiene mas estudios y humanidad que muchos de los políticos que hay por todos lados.
0 K 20
amanecequenoespoco #8 amanecequenoespoco
las picacotecas
0 K 9
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Hasta hizo política junto a Podemos en 2011 formando parte de una candidatura local madrileña (en puesto muy secundario, de los que nunca salen elegidos.
2 K 1
#2 Grahml *
#1 No, Podemos en 2011 no existía.

Se presentó como número 13 en la lista de un partido local llamado Izquierda Independiente. Iniciativa por San Sebastián de los Reyes:

"El actor, poeta y cómico Pepe Viyuela, que en la actualidad está trabajando en la serie 'Aída' y en la obra de teatro 'El Pisito', irá en la lista electoral de Izquierda Independiente, en el puesto número 13."

www.madridiario.es/movil/noticia/200638/municipios/pepe-viyuela-ira-en


Podemos se funda en enero de 2014.
9 K 102
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 El becario que no sabe ni lo que pone en las noticias. xD
1 K 32
#4 Grahml
#3 Pues ya tiene delito ser becario de Público, y no saber que aún no existía en 2011.
0 K 20
Khadgar #5 Khadgar
#4 Un becario es un becario, aquí, el Público y en privado. :roll:
0 K 12
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 En Agosto pasa eso en todos los medios de comunicación
0 K 20
Connect #7 Connect
#4 #6 Solo Dios quiera es perfecto.

No hay nada peor que trabajar con miles de ojos escudriñando tu trabajo: no puedes tener un solo fallo sin que nadie se entere!
0 K 12

menéame