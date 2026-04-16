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Pepe, el hombre en silla de ruedas que mató al ladrón que iba a robarle, queda en libertad provisional

Pepe, el hombre en silla de ruedas que mató al ladrón que iba a robarle en el barrio del Bon Pastor de Barcelona, queda en libertad provisional.

| etiquetas: pepe , bon pastor , libre
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13 comentarios
13 2 6 K 72 actualidad
kosako #1 kosako
Lógico
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Gadfly #6 Gadfly
entiendo que eres un demagogo de tomo y lomo
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Furiano.46 #3 Furiano.46
Y queda en libertad no sólo por ir en silla de ruedas, sino que queda en libertad por defenderse y defender lo suyo.
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vicvic #10 vicvic *
#5 Entenderás la situación de una persona en extrema vulnerabilidad que va en silla de ruedas y necesita oxígeno, que se ve en un forcejeo con un ratero, en clara desventaja, que lleva una navaja y la usa como único medio de defensa.

Seguramente no quería matarle, y yo no defiendo ni el linchamiento ni la pena de muerte, esta ha sido una muerte circunstancial que se ja buscado el ratero por su forma de vida, y hay se acaba todo. Ídem para el ratero que murió en mi ciudad (Badalona) tras…   » ver todo el comentario
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Chinchorro #11 Chinchorro *
#10 Le quitó la cadena de oro y su reacción fue clavarle una navaja.
Que lo entiendo. Pero me genera dudas. Si alguien en silla de ruedas tiene un percance, se pone nervioso y no me puedo hacer entender con él, le dejo tirado? Por si me apuñala? No sé. Desde luego, me lo voy a pensar dos veces.
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#2 Mesopotámico *
En un país decente este hombre debería dar charlas en los colegios
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Chinchorro #5 Chinchorro *
#2 "El chico, un ladrón multirreincidente de la zona de origen extranjero, se acercó a él para intentar robarle y le quitó la cadena de oro del cuello cuando Pepe lo apuñaló con una pequeña navaja que llevaba."

Entiendo que defiendes la pena de muerte para delitos pequeños. Una cadena de oro la vida... un coche, qué? Su familia entera? Toda su línea genética?
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Cabre13 #13 Cabre13 *
#5 Técnicamente lo que defiende es mandar a dar charlas a colegios a un tipo que, a ojo, enseñará a los chavales a ir armados con navajas para usarlas para "defenderse" en caso de atraco.
Y ojito que esta burrada que acabo de decir algunos creen que llevara a una arcadia de paz.
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Spirito #9 Spirito
#2 A ver, tampoco hay que exagerar. :roll:
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#7 sarri
Pepe o como le llaman sus amigos, el Kaki
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Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
eso no es pena de muerte, es resultado de muerte. Pena de muerte sería si le juzgan y es condenado a ello.
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menéame