El peor reportaje sobre videojuegos de la historia - BaityBait  

BaityBait habla sobre el reportaje de la Sexta Noticias que relaciona el mundo de los videojuegos con la ultraderecha.

Enésimo_strike
“No es una exageración”…
Mangione
Y qué va a decir la sexta, que es precisamente un actor corporativista más del discurso de odio y la ultraderecha: tienen que reflejar su propia culpabilidad acusando a otros.
Es burdo, pero van con ello.
