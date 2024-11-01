·
date 2024-11-01
11
meneos
80
clics
El peor reportaje sobre videojuegos de la historia - BaityBait
BaityBait habla sobre el reportaje de la Sexta Noticias que relaciona el mundo de los videojuegos con la ultraderecha.
61
tecnología
#1
Enésimo_strike
“No es una exageración”…
0
K
14
#2
Mangione
*
Y qué va a decir la sexta, que es precisamente un actor corporativista más del discurso de odio y la ultraderecha: tienen que reflejar su propia culpabilidad acusando a otros.
Es burdo, pero van con ello.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Es burdo, pero van con ello.