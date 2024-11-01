edición general
El peor bug en los videojuegos ha desaparecido para siempre [ENG]

El peor bug en los videojuegos ha desaparecido para siempre [ENG]  

El vídeo muestra un avance en simulaciones físicas digitales que elimina el problema del clipping, donde diferentes objetos atraviesan otros objetos en juegos o películas. Gracias a la barrera cúbica y un nuevo método algorítmico, es posible manejar millones de colisiones simultáneamente sin errores, manteniendo precisión y eficiencia incluso en simulaciones extremas. Esta técnica supera métodos anteriores adaptándose a la elasticidad de los materiales preservando microespacios abiertos y tiene aplicaciones prácticas en moda digital. Ver #1

Jakeukalane #1 Jakeukalane *
Titular no sensacionalista: El problema de colisiones en los videojuegos ya tiene solución

- Paper (ENG, Google Drive, PDF)
- Código y ejemplos disponibles aquí (ENG, github)
- Guía de cómo intentarlo (ENG, 32m 19s, Google Drive, MP4)

La entradilla y este comentario (con excepción de

…   » ver todo el comentario
