'Peones' en primera línea contra el fuego por una lata de sardinas, "pan duro" y 1.100 euros de una empresa pública

Con 200 kilómetros a sus espaldas, estos operarios llegados desde Burgos son los que trabajan cara a cara con las llamas durante largas jornadas en El Bierzo

efectogamonal #1
GRUPO TRAGSA, empresa publica de capital privado, que explota y se salta por los aires los derechos laborales de todos sus trabajadores.

Que se sepa {0x1f525}
hazardum #3
#1 Tragsa no es de capital privado, es totalmente publico. De la SEPI, AGE, CC.AA, etc, nada privado.

www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/regimen-juridico/Paginas/accionistas.asp
efectogamonal #7
#3 Si fuera 100% empresa pública, hablaríamos de personal laboral fijo discontinuo y no es, ni va a ser el caso, porque para poder formar parte del operativo de la campaña de incendios de la JCyL se deben cumplir unos requisitos de cualificación especificos, presentarse a convocatorias de seleccion de personal especificas (Escucha de incendios, Peón de Montes, Oficial de Montes Conductor/Maquinista) y aprobar un examen teórico/práctico y/o formar parte de una bolsa de trabajo convocada a tal efecto, cuyos requisitos son los mismos.

En el caso de los Romeos, la JCyL los subcontrata a través del GRUPO TRAGSA, entramado de empresas sentadas en el queso del capital privado, mordiendo el queso del erario público {0x1f525}
hazardum #8
#7 La empresa es 100% pública, otra cosa es que la gente de la Junta de castilla y león haga chanchullos, como lo hizo abalos, o lo harán otros, eso por desgracia no le libra de la avaricia de los políticos, al revés, le expone más todavía, porque al final mandan los políticos.
mariocc18 #9
#7 Tragsa es 100% del SEPI
juliusK #4
#1 ...y agencia de colocación de las admiradoras de Abalos

www.msn.com/es-es/noticias/espana/el-presidente-del-grupo-tragsa-ve-as
#6 Borgiano
#1 Si mal no recuerdo en Tragsa fue donde colocó Ábalos a una de sus fulanas.... sospecho que va a tener poco recorrido este meneo.
#2 omega7767
trabajo precario y estarían en 800€ al mes si no existieran los comunistas

Por cierto, ¿Os acordáis las declaraciones del PPSOEVOX y la inmensa mayoría de los economistas eminentes que la subida del smi iba a destruir el empleo en España?
#5 Kuruñes3.0
Siendo miserable y cochambroso, dudo que cobren eso, ya que aparte del salario mínimo deberán tener que cobrar los pluses asociados al puesto de penosidad y peligrosidad, al menos en Galicia es así.
Desde luego es para mandar a apagar al señor conselleiro y a su puta madre.
