'Peones' en primera línea contra el fuego por una lata de sardinas, "pan duro" y 1.100 euros de una empresa pública
Con 200 kilómetros a sus espaldas, estos operarios llegados desde Burgos son los que trabajan cara a cara con las llamas durante largas jornadas en El Bierzo
|
etiquetas
:
tragsa
,
bbff
,
precariedad
,
burgos
,
avituallamiento
17
3
0
K
230
actualidad
9 comentarios
#1
efectogamonal
*
GRUPO TRAGSA,
empresa publica
de
capital privado
, que explota y se salta por los aires los derechos laborales de todos sus trabajadores.
Que se sepa
8
K
106
#3
hazardum
*
#1
Tragsa no es de capital privado, es totalmente publico. De la SEPI, AGE, CC.AA, etc, nada privado.
www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/regimen-juridico/Paginas/accionistas.asp
4
K
42
#7
efectogamonal
*
#3
Si fuera 100% empresa pública, hablaríamos de personal laboral fijo discontinuo y no es, ni va a ser el caso, porque para poder formar parte del operativo de la campaña de incendios de la JCyL se deben cumplir unos requisitos de cualificación especificos, presentarse a convocatorias de seleccion de personal especificas (Escucha de incendios, Peón de Montes, Oficial de Montes Conductor/Maquinista) y aprobar un examen teórico/práctico y/o formar parte de una bolsa de trabajo convocada a tal efecto, cuyos requisitos son los mismos.
En el caso de los Romeos, la JCyL los subcontrata a través del GRUPO TRAGSA, entramado de empresas sentadas en el queso del capital privado, mordiendo el queso del erario público
2
K
37
#8
hazardum
#7
La empresa es 100% pública, otra cosa es que la gente de la Junta de castilla y león haga chanchullos, como lo hizo abalos, o lo harán otros, eso por desgracia no le libra de la avaricia de los políticos, al revés, le expone más todavía, porque al final mandan los políticos.
1
K
11
#9
mariocc18
#7
Tragsa es 100% del SEPI
0
K
6
#4
juliusK
#1
...y agencia de colocación de las admiradoras de Abalos
www.msn.com/es-es/noticias/espana/el-presidente-del-grupo-tragsa-ve-as
2
K
35
#6
Borgiano
*
#1
Si mal no recuerdo en Tragsa fue donde colocó Ábalos a una de sus fulanas.... sospecho que va a tener poco recorrido este meneo.
0
K
8
#2
omega7767
trabajo precario y estarían en 800€ al mes si no existieran los comunistas
Por cierto, ¿Os acordáis las declaraciones del PPSOEVOX y la inmensa mayoría de los economistas eminentes que la subida del smi iba a destruir el empleo en España?
3
K
52
#5
Kuruñes3.0
*
Siendo miserable y cochambroso, dudo que cobren eso, ya que aparte del salario mínimo deberán tener que cobrar los pluses asociados al puesto de penosidad y peligrosidad, al menos en Galicia es así.
Desde luego es para mandar a apagar al señor conselleiro y a su puta madre.
0
K
7
