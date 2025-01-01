El Pentágono restringe el uso de misiles estadounidenses por parte de Ucrania contra Rusia [ING]

El Pentágono ha estado impidiendo discretamente que Ucrania utilice los Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) de largo alcance, fabricados en Estados Unidos, para atacar objetivos dentro de Rusia, lo que limita la capacidad de Kiev para emplear estas armas en su defensa contra la invasión de Moscú, según informó el Wall Street Journal el sábado, citando a funcionarios estadounidenses. Reuters no pudo verificar el informe de inmediato.