El Pentágono restringe el uso de misiles estadounidenses por parte de Ucrania contra Rusia [ING]

El Pentágono ha estado impidiendo discretamente que Ucrania utilice los Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) de largo alcance, fabricados en Estados Unidos, para atacar objetivos dentro de Rusia, lo que limita la capacidad de Kiev para emplear estas armas en su defensa contra la invasión de Moscú, según informó el Wall Street Journal el sábado, citando a funcionarios estadounidenses. Reuters no pudo verificar el informe de inmediato.
Y el impedimento no era discreto; se sabe hace mucho que las armas de largo alcance entregadas eran para usar en Ucrania y no en Rusia a fin de no "provocar" una escalada o como se llame
Tras el fracaso de su cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, y una reunión posterior con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que no se produjeron avances observables, Trump declaró el viernes que estaba considerando… » ver todo el comentario
Al hijo puta de Trump, al hijo puta de Putin y al hijo puta de Zelenski tambien les da igual. Dos de ellos estan a un paso de la tumba y el otro por mucho paripe que haya, tiene destino dorado acabe como acabe la cosa.