El Pentágono declara la guerra a Anthropic

Si pensabais que el drama de las IAs se limitaba a quién saca el modelo con más parámetros o quién alucina menos, bienvenidos a la realidad de 2026. Hoy no hablamos de benchmarks, hablamos de poder. El Gobierno de los Estados Unidos acaba de apretar el gatillo contra Anthropic (los creadores de Claude), y la onda expansiva va a reordenar el tablero durante años. Lo de Washington no es “un problema de procurement” (compra de servicios) sino que es un cisma ideológico con nombres, plazos y consecuencias técnicas muy reales.

#1 amlluch *
Yo por mi parte lo he tenido claro ... He anulado mi suscripción a ChatGPT. Ya veremos dónde voy ahora pero lo primero era lo primero.
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
#1 me daba vergüenza declararme "activista de sillón", pero ayer por la noche hice exactamente lo mismo.
