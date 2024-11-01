El Pentágono declara la guerra a Anthropic

Si pensabais que el drama de las IAs se limitaba a quién saca el modelo con más parámetros o quién alucina menos, bienvenidos a la realidad de 2026. Hoy no hablamos de benchmarks, hablamos de poder. El Gobierno de los Estados Unidos acaba de apretar el gatillo contra Anthropic (los creadores de Claude), y la onda expansiva va a reordenar el tablero durante años. Lo de Washington no es “un problema de procurement” (compra de servicios) sino que es un cisma ideológico con nombres, plazos y consecuencias técnicas muy reales.
| etiquetas: anthropic , openai , pentágono