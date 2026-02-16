El Pentagono amenaza a Anthropic porque se opone al uso de su IA para el desarrollo de armas

El ejército utilizó la herramienta Claude de esa empresa en la captura de Nicolás Maduro y esto tensionó las relaciones porque los militares no respetaron las protecciones establecidas al usar fuego real y causar muertos. En la sede central de Anthropic, empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial (IA) dirigida por Dario Amodei, se encuentran en plena relectura de una frase atribuida a Albert Einstein. “No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras”, dicen que sostuvo en 1