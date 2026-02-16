edición general
El Pentagono amenaza a Anthropic porque se opone al uso de su IA para el desarrollo de armas

El ejército utilizó la herramienta Claude de esa empresa en la captura de Nicolás Maduro y esto tensionó las relaciones porque los militares no respetaron las protecciones establecidas al usar fuego real y causar muertos. En la sede central de Anthropic, empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial (IA) dirigida por Dario Amodei, se encuentran en plena relectura de una frase atribuida a Albert Einstein. “No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras”, dicen que sostuvo en 1

vviccio
En el genocidio de palestinos es un campo de pruebas de uso de la IA para la guerra.
Supercinexin
Ahora, si no fuéramos gobernados por derechistas subnormales atlantistas, la UE debería ofrecer a los fundadores y accionistas de Anthropic nacionalidad a elegir y alojamiento en territorio europeo, subvenciones y hasta si me apuras un ático dúplex en Ámsterdam, Berlín o París para cada uno, a cambio de traerse toda la tecnología pacá.
pascuaI
Suena un poco a teatro para que los de Anthropic digan que ellos son gente buena y que no apoyan para nada las invasiones y guerras con las que su país se mantiene a flote.
