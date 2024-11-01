El Pentágono adjudica un contrato de 620 millones de dólares a una startup respaldada por el fondo de capital de riesgo de Donald Trump Jr. [ENG]

Una startup financiada por una firma de capital de riesgo con el respaldo de Donald Trump Jr., hijo del presidente Trump, ha obtenido un contrato de 620 millones de dólares del Pentágono, según un informe del Financial Times. Se trata del mayor contrato gubernamental jamás otorgado por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Don Jr. se unió a la firma de capital de riesgo 1789 Capital como socio el año pasado, y desde entonces, al menos cuatro empresas respaldadas por la firma han recibido contratos gubernamentales.