edición general
5 meneos
3 clics
El Pentágono adjudica un contrato de 620 millones de dólares a una startup respaldada por el fondo de capital de riesgo de Donald Trump Jr. [ENG]

El Pentágono adjudica un contrato de 620 millones de dólares a una startup respaldada por el fondo de capital de riesgo de Donald Trump Jr. [ENG]

Una startup financiada por una firma de capital de riesgo con el respaldo de Donald Trump Jr., hijo del presidente Trump, ha obtenido un contrato de 620 millones de dólares del Pentágono, según un informe del Financial Times. Se trata del mayor contrato gubernamental jamás otorgado por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Don Jr. se unió a la firma de capital de riesgo 1789 Capital como socio el año pasado, y desde entonces, al menos cuatro empresas respaldadas por la firma han recibido contratos gubernamentales.

| etiquetas: pentagono , contrato , donald trump jr , startup
4 1 0 K 52 EEUU
6 comentarios
4 1 0 K 52 EEUU
karakol #1 karakol
Don Jr. se unió a la firma de capital de riesgo 1789 Capital como socio el año pasado, y desde entonces, al menos cuatro empresas respaldadas por la firma han recibido contratos gubernamentales.

Se cortan entre cero y nada a la hora de trincar.
1 K 28
#4 concentrado
La Casa Blanca S.L.
0 K 20
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Los de Quirón, al lado de Trump .... unos putos aficionados.
0 K 20
zhensydow #3 zhensydow
O se convierte en un dictador, o cuando deje el cargo le va a caer la del pulpo. Los juicios a Sarkozy vam a ser ridículos en comparación
0 K 9
Spirito #2 Spirito *
El padre y el hijo parece que no se cansan de ganar millones de dólares.

Parecen enfermos, yonkis del dinero.

¿Cuánto necesita esa gente para ser feliz?
0 K 7
eldragon_jp #6 eldragon_jp
Siempre fue un nido de ratas
0 K 7

menéame