Pensar se está convirtiendo en un lujo

Pero hay pruebas de que nuestra capacidad para aplicar ese poder cerebral está disminuyendo. Según un informe reciente, las puntuaciones de alfabetización de los adultos se nivelaron y empezaron a descender en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la última década, y algunos de los descensos más dramáticos se observaron entre los más pobres. Los niños también muestran una alfabetización decreciente.

#3 angar300
Pienso, pienso... pa los pollos.
pip #1 pip
Hay un ensayo: "El valor de la atención: Por qué nos la robaron y cómo recuperarla" de Johann Hari, que desarrolla este tema. Es muy interesante, porque es muy posible que la pérdida de atención sea causa importante de muchos desastres, tipo Donald Trump, que nos está tocando vivir.
OCLuis #4 OCLuis
Si fuese solo eso... tener tiempo para pensar o para lo que sea sí que es un lujo. Tenemos tantos problemas en nuestras vidas que ni siquiera tenemos tiempo de pensar en los problemas del mundo.
Paltus #2 Paltus
En la mayoría de los países de la OCDE donde es la OCDE la que determina como educar. Blanco y en botella
