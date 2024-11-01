·
6
meneos
46
clics
Pensábamos que el rearme de Europa iba de reclutar soldados. En realidad lo que Defensa necesita son soldadores
Tras los desmanes de la Administración Trump en materia de política internacional, Europa y, sobre todo España, ha decidido recuperar su industria
|
etiquetas
:
armamento
,
armas
,
industria armamentista
,
soldador
#2
MiguelDeUnamano
Tampoco andaban tan desencaminados, no eran soldados, eran soldadores.
2
K
46
#3
elgranpilaf
#2
Solo había que añadirle el re
1
K
26
#5
stygyan
#2
enhorabuena, has descubierto los juegos de palabras
0
K
10
#6
Verdaderofalso
#4
en la web de Indra. Yo tengo un colega que entro como ingeniero eléctrico
0
K
20
#1
Verdaderofalso
En Indra Gijón están como locos buscando soldadores, eléctricos, técnicos de calidad e informáticos
0
K
20
#4
daniMate
#1
donde hay que echar el currículum?
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
