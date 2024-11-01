edición general
Pensábamos que el rearme de Europa iba de reclutar soldados. En realidad lo que Defensa necesita son soldadores

Tras los desmanes de la Administración Trump en materia de política internacional, Europa y, sobre todo España, ha decidido recuperar su industria

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Tampoco andaban tan desencaminados, no eran soldados, eran soldadores. xD
elgranpilaf #3 elgranpilaf
#2 Solo había que añadirle el re
stygyan #5 stygyan
#2 enhorabuena, has descubierto los juegos de palabras :-P
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 en la web de Indra. Yo tengo un colega que entro como ingeniero eléctrico
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
En Indra Gijón están como locos buscando soldadores, eléctricos, técnicos de calidad e informáticos
#4 daniMate
#1 donde hay que echar el currículum?
