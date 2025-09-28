edición general
Pena de muerte para exministro chino de Agricultura por corrupción

Pena de muerte para exministro chino de Agricultura por corrupción

El exministro chino de Agricultura, Tang Renjian, fue condenado a muerte este domingo por corrupción, con aplazamiento condicional de la ejecución de dos años. Sus sobornos "causaron pérdidas muy graves para los intereses del Estado y del pueblo, y justificaban por lo tanto la pena de muerte", según el comunicado.

#11 #1 No sabes realmente si es por corrupción. Es una manera clásica también de purgar a los enemigos.

Y corrupción en China hay mogollón. No me gustaría que en España hubiese el nivel de corrupción de China.

Adelanto que, al contrario de la gente que se alegra de esta medida, estoy en contra de la pena de muerte.
Luego nos preguntamos por qué nos comen los chinos...
España estaría mejor con o sin Mr.X,Aznar el criminal de lesa humanidad,y la práctica totalidad de sus abyectamente corruptos -y vendidos a potencias extranjeras- gobiernos, o con ellos aún moviendo hilos y manipulando?
Deseas gobernar millones de vidas? Juegate la tuya...
#1 No sabes realmente si es por corrupción. Es una manera clásica también de purgar a los enemigos.

Y corrupción en China hay mogollón. No me gustaría que en España hubiese el nivel de corrupción de China.

Adelanto que, al contrario de la gente que se alegra de esta medida, estoy en contra de la pena de muerte.
#11 No es por corrupción, es por no pagar a quien tenía que pagar.
#11 Que yo sepa el tema de la corrupción en el mundo todavía se mide por la percepción de la gente, con lo que al final es complicado juzgar en términos absolutos.
#11 viendo como funciona aquí la justicia, seguro que el PP y vox no la usarían para cargarse a nadie.
#11 uno de los motivos del avance de China con Xi como presidente es que siempre ha sido un enemigo acérrimo de la corrupción y con él China aún más rápido, quizás este sea uno de los motivos. Sólo hay que ver la burrada de infraestructura carísima que se ha construido en los últimos 10-15 años, desde puentes de récord, miles de kilómetros de lineas de alta velocidad y autopistas y redes de metro de varias ciudades que ya tienen más kilómetros que el de Londres, por poner un ejemplo.

Vengo de pasar varios días en Shanghai y lo que he visto por mi mismo abre los ojos a cualquiera.
Vengo de pasar varios días en Shanghai y lo que he visto por mi mismo abre los ojos a cualquiera.
#34 Eso lo dice de palabra, pero el PCC siempre ha sido un pozo de corrupción y no cambiará, ya que es lo único que incentiva a pertenecer al partido.
#46 Estas tan ciego con Rusia y china que dices unas tontearías como el sombrero de un picador.
Tu eres como la censura española en Mogambo para evitar hablar de una infidelidad lo traduces como que son hermanos
Yo no se si hay corrupción o no en China, al igual que los censores, por ser mas papista que el papa la cagas.
Si no eres de partido comunista en china, de qué partido eres. Todo el mundo es allí del partido comunista, lo mismo que casi todo el mundo aquí ha hecho la comunión.
#11 Yo tampoco estoy a favor de la pena de muerte en ningún caso. Con que devuelva al Estado lo robado y lo encierren muchos años, es suficiente.
#39 Una polla es suficiente que devuelva lo robado. Tiene que devolver por lo menos el doble de lo robado, y si no puede, embargo a él y a su familia
#11 Seguro? Tienes pruebas de políticos chinos que se gasten el dinero de los contribuyentes en mamadas de desconocidas? Yo conozco alguno de estos...
#49 De desconocidas tampoco. Con algunas ya tienen hasta amistad después de tantos años
#11 Claro, claro, también es purga de enemigos cuando condenan a exministros de Rajoy y Aznar, según tú logíca no? O la justicia solo funciona donde tú digas pq patatas?
#1 por corrupción, o por llevarle la contraria al partido único,

al menos los condenan en un juicio y no los tiran por la ventana :-D
#1 Ya, bueno. No puedo evitar preguntarme si todo esto no es un paripe.

Que en todos sitios cuecen habas, y a saber si era un rival politico de vete a saber quien o cualquier otra cosa. Que no lo se, pero tampoco me sorprenderia.
#1 #5 #23 La corrupción se reduce desconcentrando el poder. Dar a unas personas la capacidad legal de quitar la vida es concentrar el poder en pocas manos. Por tanto, es lo contrario de reducir la corrupción.
#42 ya puedes reducir el poder, siempre habrá gente corrupta y codiciosa
#47 Me da la sensación de que no te ha gustado mi propuesta de desconcentrar el poder y quieres echar mierda en ella sugiriendo la siguiente falacia del falso dilema.

"Como puedes eliminar la corrupción totalmente, no vale la pena luchar contra ella."

Pero a lo mejor me equivoco y tu razonamiento es lógico. Desarróllalo a ver.

es.wikipedia.org/wiki/Falso_dilema
#1 Son de los que más matan, ocupan el primer lugar con diferencia y mantienen una corrupción inmensa. Me parece que los condenados a muerte son aquellos que no compartieron con los verdaderos líderes del PCC.
En España ascendería de Consejero de Agricultura en Murcia a presidente del PP.
Lo que hacen los chinos de suspender la pena de muerte y conmutarla por cadena perpetua en caso de que restituya lo robado en el período de gracia es una genialidad.
#7 Claro, claro... la corrupción en China acabará cuando tu amiguito Abascal y su camarilla domine Oriente.
Ah, genial, está es una pena de muerte de las buenas, sin posibilidad de error o manipulación en la sentencia y no ha ocurrido en EEUU, así que bien.
Gente aplaudiendo en 2025 que existia aún la pena de muerte.
#52 gente que pone el foco en la pena de muerte por corrupción mientras mira para otro lado del corredor de la muerte de su país de referencia y la pena de muerte para inocentes niños, familias y para no juzgados, como los supuestos "narcos" venezolanos.
#53 no se quien puede tener en su sano juicio a EEUU como país de referencia.
#54 pregunta a los liberales y a los que se ven Netflix de principio a fin. Quizás te sorprenda.

Estaría bien que nos hablases de ese país inmaculado que es referente para tí.
#58 "de ese país inmaculado que es referente para tí." Pues España mismamente y mira que somos un país a mejorar pero a la que viajas un poco besas cada metro de este país. Creo que nos hemos acostumbrado demasiado a vivir bien, para normalizar a otros estados autoritarios.
#59 creo que tengas acostumbrado a echar tantas flores de España que no sabes ver más allá. La visión occidentalista apesta y suelta ya un edor insoportable.

La doble moral europea es vomitiva y hemos condenado a penas de cárcel a inocentes, hemos cometido tortura y lo peor, hemos sido cómplices de la condena a muerte de niños y familias de Palestinos.
No seria una mala idea para implantar en España, pena de muerte para la corrupcion... y si lo pensais bien, la corrupcion tiene como consecuencia la muerte de miles de españoles al año, los politicos matan a españoles de forma indirecta.
#5 y no sería mejor requisar todas sus posesiones e impedir que reciba ayudas de amigos y familiares? Unos años en la más absoluta indigencia ayuda a reflexionar.
#28 Soy de los que piensa que las consecuencias por la corrupción, deben causar un terror infernal en el corrupto.
#35 Nunca la pena de muerte ha frenado los asesinatos.
#28 Ir a por la familia tampoco estaría de mas.

Todo politico deberia tener sus cuentas auditadas y las de su entorno familiar cercano.

Seguiria habiendo algún caso, pero pondría las cosas mucho mas complicadas.
#28 Siempre he pensado que eso sería una idea aceptable, ahogar sus posibilidades al máximo hasta que enmienden el daño ocasionado a la sociedad.
La cabronada es que la corrupción está tan arraigada que a ver quién se fía de que este tipo de justicia se aplique bien, imagínate esto en manos de tipos como Peinado, de repente tienes a toda la familia de los rivales políticos con las cuentas y posesiones embargadas sin que haya ningún hecho probado que lo motive.
#5 Sí. Y que lo juzgue el Juez Peinado...
#5 Ya me veo al funcionario que destapa casos de corrupción condenado a muerte por corrupción y al corrupto que ha robado 23 millones condenado a 4 años de los que cumplirá 2 y el dinero ni devolverlo.
Si pensáis un poco, le hacen un favor, mejor muerto que en una cárcel en china, que deben ser la hostia..
No quedaba ni uno en el congreso de los diputados
#9 Y seguimos esparciendo la mierda a sueldo de alguien claramente... no todos son iguales...
#14 no tiene que pagarme nadie para expresar mi absoluto descrédito a la casta política. Se que soy muy cínico, en el sentido de la escuela griega, pero los políticos insisten una y otra vez en demostrar lo poco confiables que son. Es un mal sistémico. Las buenas personas no llegan lejos en esos menesteres, los que triunfan son los que mejor mienten.
#9 Por mucho que se diga, si se ejecutasen a todos los corruptos del Congreso, aun tendríamos Congreso y con no pocos políticos (ni digo lo mismo del Senado).
#9 No quedaria ninguno en banco de las derechas.
Nota: El PSOE no es de izquierdas
Nos llevan años de ventaja
Buf, a saber qué ha hecho para
Yo lo haría olímpico.
No creo en la pena de muerte, pero sí en el noble arte de atar al reo a un árbol y darle latigazos para que sienta en sus carnes el dolor que causan sus actos.
Se suelen conmutar por cadena perpetua sobre todo si devuelve lo robado.

Hay mucha menos corrupción que la que dicen algunos meneantes que lo más cerca que han estado de China fue cuando visitaron Mallorca.

La corrupción cero es una utopía pero el miedo a las consecuencias es importante, aquí la impunidad es escandalosa y si nos vamos a America ya ni hablo, cualquiera de los paises grandes de allí podrían ser potencias si acabasen con la corrupción.

En la época mas corrupta de China, la banda de los cuatro y demas, el país apenas avanzaba, cuando empezó la guerra en serio contra la corrupción ha cambiado totalmente
no se yo, con tantas pezuñas al rojo vivo de ponerlas en el fuego...tendriamos que bajar del cobete nada mas para comprar balas
Le germinará una bala dentro...
ahí no hay bromas, como se hiciese aquí muchos se iban a pensar lo de hacerse político.
En China la pena de muerte por corrupción suele aplicarse con suspensión de dos años. Eso significa que, si el condenado no comete delitos en ese tiempo y tiene buena conducta, la pena se conmuta automáticamente a cadena perpetua, y en los casos más graves queda en perpetua sin posibilidad de reducción.

Ejemplos recientes son el ex vicegobernador del banco central Fan Yifei y el ex viceministro de Seguridad Pública Sun Lijun, ambos condenados a muerte con suspensión por aceptar sobornos…   » ver todo el comentario
#26 Si pero robar, no roba mas.
Meneantes críticos con la pena de muerte en EEUU aplaudiendo con las orejas...what else?
#16 nombra uno y demuéstralo.
#16 Yo siempre he sido anti pena de muerte pero, ya que se ha puesto tan de moda la mano dura, pues mano dura para los mangantes.
"... y votó en contra de una propuesta de nuestro Querido Líder. Claramente un elemento antisocial que debía ser purgado", termina el comunicado oficial.
Nos llevan eones de ventaja.

Sí aquí se cogiese a un político corrupto cuando su negligencia ha causado centenares o miles de muertes y se le enjuiciara a muerte veríamos como la administración pública empezaba a funcionar mucho mejor.

Aquí habría que sacar cita con el verdugo porque habría que pasar por el cadalso a muchísimos políticos.

#3 El artículo no dice tal cosa, parece que te lo has inventado.
#4 Claramente, la aproximación China para eliminar la "corrupción" está dando sus frutos. Por eso, periódicamente encuentran más "corruptos". Una vez, y otra, y otra, y otra, y otra, .... La "corrupción" desaparecerá cuando el gobierno chino está formado por Xi Jinping, su mujer y su mayordomo.
#4 Por supuesto que se lo ha inventado, donde no hay mata, no hay patata que dicen en mi pueblo.
#3 "... ¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?”, termina el comunicado oficial.


¿que traductor utilizas?
No sé por qué #_5 me tendrá ignorado (leyendo lo que escribe, me puedo hacer una idea) :roll: ... Le decía que como te juzgue un peinado, estás jodide.

#10 Se cargaron a Casado y lo mantuvieron calladito, igual que sacaron de ahí a Cifuentes cuando quisieron... y la única condenada por su(s) caso(s) fue la profesora que le regaló el TFM (sin que ella se enterase, claro).
