Pena de muerte para exministro chino de Agricultura por corrupción

El exministro chino de Agricultura, Tang Renjian, fue condenado a muerte este domingo por corrupción, con aplazamiento condicional de la ejecución de dos años. Sus sobornos "causaron pérdidas muy graves para los intereses del Estado y del pueblo, y justificaban por lo tanto la pena de muerte", según el comunicado.
| etiquetas: china , corrupción , exministro , pena muerte
Y corrupción en China hay mogollón. No me gustaría que en España hubiese el nivel de corrupción de China.
Adelanto que, al contrario de la gente que se alegra de esta medida, estoy en contra de la pena de muerte.
España estaría mejor con o sin Mr.X,Aznar el criminal de lesa humanidad,y la práctica totalidad de sus abyectamente corruptos -y vendidos a potencias extranjeras- gobiernos, o con ellos aún moviendo hilos y manipulando?
Deseas gobernar millones de vidas? Juegate la tuya...
Vengo de pasar varios días en Shanghai y lo que he visto por mi mismo abre los ojos a cualquiera.
Tu eres como la censura española en Mogambo para evitar hablar de una infidelidad lo traduces como que son hermanos
Yo no se si hay corrupción o no en China, al igual que los censores, por ser mas papista que el papa la cagas.
Si no eres de partido comunista en china, de qué partido eres. Todo el mundo es allí del partido comunista, lo mismo que casi todo el mundo aquí ha hecho la comunión.
al menos los condenan en un juicio y no los tiran por la ventana
Que en todos sitios cuecen habas, y a saber si era un rival politico de vete a saber quien o cualquier otra cosa. Que no lo se, pero tampoco me sorprenderia.
"Como puedes eliminar la corrupción totalmente, no vale la pena luchar contra ella."
Pero a lo mejor me equivoco y tu razonamiento es lógico. Desarróllalo a ver.
es.wikipedia.org/wiki/Falso_dilema
Estaría bien que nos hablases de ese país inmaculado que es referente para tí.
La doble moral europea es vomitiva y hemos condenado a penas de cárcel a inocentes, hemos cometido tortura y lo peor, hemos sido cómplices de la condena a muerte de niños y familias de Palestinos.
Todo politico deberia tener sus cuentas auditadas y las de su entorno familiar cercano.
Seguiria habiendo algún caso, pero pondría las cosas mucho mas complicadas.
La cabronada es que la corrupción está tan arraigada que a ver quién se fía de que este tipo de justicia se aplique bien, imagínate esto en manos de tipos como Peinado, de repente tienes a toda la familia de los rivales políticos con las cuentas y posesiones embargadas sin que haya ningún hecho probado que lo motive.
Nota: El PSOE no es de izquierdas
Hay mucha menos corrupción que la que dicen algunos meneantes que lo más cerca que han estado de China fue cuando visitaron Mallorca.
La corrupción cero es una utopía pero el miedo a las consecuencias es importante, aquí la impunidad es escandalosa y si nos vamos a America ya ni hablo, cualquiera de los paises grandes de allí podrían ser potencias si acabasen con la corrupción.
En la época mas corrupta de China, la banda de los cuatro y demas, el país apenas avanzaba, cuando empezó la guerra en serio contra la corrupción ha cambiado totalmente
Ejemplos recientes son el ex vicegobernador del banco central Fan Yifei y el ex viceministro de Seguridad Pública Sun Lijun, ambos condenados a muerte con suspensión por aceptar sobornos… » ver todo el comentario
Sí aquí se cogiese a un político corrupto cuando su negligencia ha causado centenares o miles de muertes y se le enjuiciara a muerte veríamos como la administración pública empezaba a funcionar mucho mejor.
Aquí habría que sacar cita con el verdugo porque habría que pasar por el cadalso a muchísimos políticos.
#3 El artículo no dice tal cosa, parece que te lo has inventado.
¿que traductor utilizas?
#10 Se cargaron a Casado y lo mantuvieron calladito, igual que sacaron de ahí a Cifuentes cuando quisieron... y la única condenada por su(s) caso(s) fue la profesora que le regaló el TFM (sin que ella se enterase, claro).