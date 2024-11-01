Le Pen anuncia moción de censura contra el nuevo gobierno francés y exige a Macron disolver la Asamblea Nacional

La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional (Rassemblement National RN), Marine Le Pen, anunció este domingo que su bancada presentará una moción de censura contra el nuevo gobierno conformado por el primer ministro Sébastien Lecornu, apenas un día después de su nombramiento oficial por el presidente Emmanuel Macron. Le Pen también llamó directamente al presidente Macron a disolver la Asamblea Nacional, afirmando que “el pueblo francés debe expresarse y elegir una nueva mayoría".
