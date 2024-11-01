La peligrosa maniobra de un conductor almeriense en la A-7: marcha atrás para escapar de un atasco  

La Autovía del Mediterráneo, una vez más, ha sido escenario de una imprudente maniobra al volante. Captado en vídeo y subido a redes sociales, un turismo sorprendió al resto de vehículos para dar marcha atrás en una de las incorporaciones a la A-7 con un objetivo claro: evitar una larga retención en la vía. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes cuando, tal y como este medio informó, poco después de las 15:55 horas, un accidente provocado por el choque entre dos turismos generó largas colas a lo largo de la Autovía del Mediterráneo.