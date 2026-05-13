Los peligros del cambio climático: una bacteria congelada desde hace 5.000 años es resistente a casi todos los antibióticos modernos  

Cada día que pasa los peligros del cambio climático son cada vez más evidentes. Pero dejando de lado que la alteración del clima provocará severas catástrofes medioambientales que afectarán no solo a la salud humana sino a la propia resistencia de la superespecializada agroindustria que alimenta a las sociedades modernas, el deshielo puede volver a traer a la vida innumerables patógenos que se encuentran “dormidos” en los ecosistemas helados con el potencial riesgo para la salud pública mundial, tal y como muestra un reciente estudio científico