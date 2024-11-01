Los peligros del alcoholismo para los niños [Eng]  

Serie de láminas para escuelas del ilustrador finlandés Akseli Einola de 1928. La serie fue creada por Akseli (Axel) Eino Einola (1898-1948) en 1928. Einola fue un artista gráfico e ilustrador relativamente reconocido, autor de numerosos libros infantiles y creador de series de grabados educativos. Los siete tableros fueron un encargo de la Asociación Finlandesa de Profesores por la Templanza, cuyo nombre es bastante gracioso. La editorial fue Osakeyhtiö (Oy) Valistus. La serie que se presenta aquí es propiedad del Museo de la Ciudad de Helsink