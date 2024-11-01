Por qué las películas del género "Lifetime" son tan malas [ENG]

La estructura típica es esta: 1. Una vida perfecta interrumpida por un red flag 2. Una serie creciente de amenazas enmascaradas como "coincidencias" 3. Aislamiento de familia y amigos 4. Un clima de confrontación que suele implicar muchas veces una habitación cerrada 5. Un final moralista. Estas películas coinciden también en: presupuesto (500K$-1M$), tiempo de rodaje (8-12 días), pocos o nulos efectos especiales, casting mixto (veteranos de novelas y actores de serie B). Y un consejo: si las ves por entretenimiento, acepta los clichés.
| etiquetas: películas , cine , lifetime
De ninguna manera.
En cualquier caso, sí que pienso que el último fin de cualquier obra debe ser al final entretener. Es por eso que un bidet puesto boca abajo acabó haciendo historia, por poner un ejemplo.