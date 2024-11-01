edición general
Por qué las películas del género "Lifetime" son tan malas [ENG]

La estructura típica es esta: 1. Una vida perfecta interrumpida por un red flag 2. Una serie creciente de amenazas enmascaradas como "coincidencias" 3. Aislamiento de familia y amigos 4. Un clima de confrontación que suele implicar muchas veces una habitación cerrada 5. Un final moralista. Estas películas coinciden también en: presupuesto (500K$-1M$), tiempo de rodaje (8-12 días), pocos o nulos efectos especiales, casting mixto (veteranos de novelas y actores de serie B). Y un consejo: si las ves por entretenimiento, acepta los clichés.

Pacman
En casa las llamamos "películas horribles"
1
#6 chocoleches
#4 Yo siempre las he llamado películas de domingo por la tarde en Antena3 (es que soy un viejuno)
3
JanovPelorat
#6 yo películas de "Estrenos TV" más viejuno aún
1
ContinuumST
"How to Enjoy Lifetime Movies Without Judgment"

De ninguna manera.
0
#3 Review
Puedo entender que éste género es el que llamamos aquí comúnmente "películas de sobremesa"?
0
#2 Tecar
Esta frase: "si las ves, que sea por puro entretenimiento" esconde un palmario desconocimiento del mundo del cine.
0
#5 Leclercia_adecarboxylata
#2 Perdón, ha sido una mala traducción, corregido.

En cualquier caso, sí que pienso que el último fin de cualquier obra debe ser al final entretener. Es por eso que un bidet puesto boca abajo acabó haciendo historia, por poner un ejemplo.
0
aporuvas
En casa nosotros son películas de las tres y media
0

