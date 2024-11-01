Por qué las películas del género "Lifetime" son tan malas [ENG]

La estructura típica es esta: 1. Una vida perfecta interrumpida por un red flag 2. Una serie creciente de amenazas enmascaradas como "coincidencias" 3. Aislamiento de familia y amigos 4. Un clima de confrontación que suele implicar muchas veces una habitación cerrada 5. Un final moralista. Estas películas coinciden también en: presupuesto (500K$-1M$), tiempo de rodaje (8-12 días), pocos o nulos efectos especiales, casting mixto (veteranos de novelas y actores de serie B). Y un consejo: si las ves por entretenimiento, acepta los clichés.