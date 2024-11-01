edición general
Películas de culto: Aterriza como puedas

"Escogí un mal día para dejar de oler pegamento" (...) En un vuelo comercial, tras resultar los pilotos envenenados, un ex-piloto con miedo a volar deberá tratar de aterrizar el avión (...) David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker originarios de Milwaukee, fundaron el Kentucky Fried Theater, un grupo teatral cómico. Los ZAZ solían coger películas serias y las doblaban de forma cómica. Un día se toparon con Suspense... hora cero (1957), y decidieron que recrearían toda la película en forma de comedia

13 comentarios
LoboAsustado
Y pensar que los becarios no pillaban la referencia cuando en nos toco un marrón importante y solté lo de "Escogí un mal día para dejar de esnifar pegamento"... es triste que se pierdan los referentes culturales de toda una generación xD
Deckardio
#3 La próxima pregúntales si han visto alguna vez un hombre adulto desnudo. Juega a lo grande.
LoboAsustado
#4 Na , mejor "No quiero morir virgen" , así me llevo el combo de acoso sexual en el trabajo xD
reivaj01
#4 youtu.be/MVY9SDr90_k?t=11
Esta escena hoy no podría grabarse.
el_de_la_silla_de_tijera
#3 He votado la noticia porque tu comentario merece toda la difusión posible.

Por lo visto ahora la chavalada tampoco entiende las referencias de Los Simpson, yo ya no sé qué nos va a quedar en la vida.

Meto cuchillo, saco tripas.
LoboAsustado
#6 Lo peor es que tampoco han visto "Top Secret".... mejor que llegue ya el meteorito.
reivaj01
#7 La chavalería sólo entiende lo que dicen sus artistas:
www.youtube.com/shorts/IQcMTjYN5j4
The_Ignorator
#7 Haz la prueba definitiva: los zurullos de coña.
Como en Indiana Jones, solo el penitente pasará
Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#6 pasooooo que voy ardiendooooo
ThugLife
Muy buena paverla tirao en sofa con una buena fumada.
OdaAl
#1 Las escenas del piloto con el niño son la ostia

¿Te gustan las películas de gladiadores?

youtu.be/MVY9SDr90_k?si=-x2ihv7zMrxdVcS6
ChukNorris
¿En qué momento una película pasa a ser "de culto"?
