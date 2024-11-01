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Pelícano es incapaz de comerse un capibara

Pelícano es incapaz de comerse un capibara  

Un pelícano intenta comerse un capibara pero no puede.

| etiquetas: pelícano , capibara , comer
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4 comentarios
6 0 1 K 116 OYOYOY
josde #1 josde
Parece que le esta rascando. xD
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juliusK #3 juliusK
Ojalá alguien se me "comiera" como el pelícano.
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#4 mariopg
muy listos no deben de ser los pelícanos
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#2 Raskin
Jajajaj, joder son cómo Homer.
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