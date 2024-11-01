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Pelea en primer plano entre un cernícalo y una lechuza en un nido de Cataluña

Pelea en primer plano entre un cernícalo y una lechuza en un nido de Cataluña  

Un cernícalo asoma en un nido cuando aparece una lechuza y empiezan una pelea.

| etiquetas: lechuza , cernícalo , pelea
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7 comentarios
9 1 0 K 77 aves
javierchiclana #2 javierchiclana
Fue a por lana y salió trasquilao xD la lechuza tiene el doble de tamaño.
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#3 Leclercia_adecarboxylata
#2 A mí me flipa el discurso tan peñazo que le ha dado el cernícalo. Algo le ha tenido que decir, en plan suplicarle que se comporte bien o bien un "no es lo que parece" o algo... Pero vaya peñazo que se han quedado después 10 minutos durmiendo juntos tan a gusto. Ojalá se hubieran quedado así y se hubieran hecho amigos.
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#7 DotorMaster
#2 sí, sí, muy chulito se mete el cernícalo para adentro del nido de la lechuza... Y luego sale más rápido que entra. Parece que la lechuza lo tiene un rato agarrado de una pata con su pico. Pues una lechuza debe tener un pico bastante fuerte, no sé cómo quedaría de salud el cernícalo.
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Gotsel #5 Gotsel
De Cataluña!? Lo sabía, en Madrid no llegan a estos extremos.
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manzitor #1 manzitor
Quién se defiende en su casa tiene ventaja, como pasa con Irán :-S
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#6 DotorMaster
Se aconseja utilizar auriculares y escuchar a máximo volumen.
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