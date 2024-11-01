edición general
Una pelea a cuchilladas acaba con un muerto en Molins de Rei

Una pelea este domingo de madrugada en Molins de Rei, en el Baix Llobregat, ha acabado con uno de los implicados muerto a puñaladas.

#2 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
#3 chocoleches
Para que fuera una pelea a cuchilladas, no tendrían que ir los dos armados con cuchillos?
Fedorito #1 Fedorito
Yo no salgo de mi casa sin mi navaja o machete.
