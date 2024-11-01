·
Pelayo quiere reunirse con Marlaska para abordar las carencias de la Policía Nacional
Advierte por escrito al ministro del Interior de que la plantilla está “notablemente mermada", haciéndose eco de la denuncia de los sindicatos
actualidad
3 comentarios
#1
Penetrator
La plantilla de la policía nacional siempre ha estado llena de mermados, no sé dónde está la noticia.
12
K
149
#3
Toponotomalasuerte
#1
no es un bug, es una feature del fascismo
3
K
48
#2
XtrMnIO
*
Ls principal carencia es en talante democrático.
Sólo hay que ver sus grupos de WhatsApp.
5
K
76
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
