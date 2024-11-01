edición general
4 meneos
20 clics
Pelayo quiere reunirse con Marlaska para abordar las carencias de la Policía Nacional

Pelayo quiere reunirse con Marlaska para abordar las carencias de la Policía Nacional

Advierte por escrito al ministro del Interior de que la plantilla está “notablemente mermada", haciéndose eco de la denuncia de los sindicatos

| etiquetas: pelayo , reunir , marlaska , carencias , policia nacional
3 1 0 K 60 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 60 actualidad
Penetrator #1 Penetrator
La plantilla de la policía nacional siempre ha estado llena de mermados, no sé dónde está la noticia.
12 K 149
#3 Toponotomalasuerte
#1 no es un bug, es una feature del fascismo
3 K 48
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Ls principal carencia es en talante democrático.

Sólo hay que ver sus grupos de WhatsApp.
5 K 76

menéame