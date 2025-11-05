edición general
12 meneos
19 clics
Peinado rechaza el archivo de la causa contra Begoña Gómez e imputa a otro alto cargo de La Moncloa

Peinado rechaza el archivo de la causa contra Begoña Gómez e imputa a otro alto cargo de La Moncloa

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un nuevo impulso a la causa que mantiene imputada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha rechazado el archivo tanto de ella como de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Además, ha decidido convocar una nueva vistilla el próximo 12 de noviembre para informar a un nuevo cargo de Presidencia del Gobierno, la directora del Departamento de Coordin

| etiquetas: peinado , justicia , causas , nacional
10 2 0 K 100 actualidad
12 comentarios
10 2 0 K 100 actualidad
OCLuis #3 OCLuis
Como le siga pidiendo a Begoña correos y mensajes de años atrás llegará un momento en el que se encontrará alguna fotopolla de Pedro. :wall:

Lo de este juez es de juzgado de guardia.
3 K 46
#4 concentrado
Llegará el punto en el que pida los WhatsApp de hace 20 años y alguien le tenga que recordar que hace 20 años no existía WhatsApp.
1 K 28
Desideratum #8 Desideratum *
Está siendo una temporada extremadamente intensa de actividad judicial en contra del gobierno y del PSOE con el objeto de tratar de sepultar con toneladas de basura mediática todo el hediondo mamoneo de la dimisión en diferido del psicópata Mazón, así como la autovictimización de las declaraciones del churri de la titeresa, alias el delincuente confeso, además de las del mentiroso compulsivo del dipsómano de su jefe de prensa.

En otras palabras, el Partido Judicial al rescate del Partido…   » ver todo el comentario
1 K 24
Dene #9 Dene
#7 el juez ha saltado de delito en delito, ampliado lo que investiga, imputado por el camino a quien le ha dado la gana, coaccionado a unos testigos, ignorado a otros... este tio esta buscando en todas partes para ver si encuentra algo, aunque no tenga que ver con la denuncia inicial, para imputar algo. le han tenido qeu decir varias veces que se cortara porque era demasiado cante el que estaba dando...
este señor es una verguenza para el sistema judicial (ademas de un delincuente y de otras cositas que se medio saben de su chalet ilegal, etc)
1 K 20
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
Le falta pedir la partida de bautismo por si no esta bautizada y acusarla de ser Can. xD
0 K 16
Cantro #1 Cantro
Tras estas arduas investigaciones puede que encuentre una multa de tráfico sin pagar
0 K 10
arturios #2 arturios
xD xD xD xD xD pa mear y no echar gota, que patético el colega, pero el que pueda hacer, que haga, órdenes de "arriba".
0 K 10
oceanon3d #12 oceanon3d
Ya no levanto una ceja cada vez que este tipo imputa a alguien ... es todo tan de esperpento.

Me imagino que la AN de Madrid y el CGPJ se la suda la po++ todo ya ... no se puede perder un prestigio que no se tiene.
0 K 9
Kmisetas #5 Kmisetas
Curioso: cuando investigan a cualquier político del PP, los progres aplauden al juez por su “valentía”. Pero si el caso toca a la familia Sánchez, entonces el juez es “patético” o “de juzgado de guardia”. Pues bien, los hechos son claros: la causa se basa en adjudicaciones públicas por valor de más de 10 millones de euros a empresas con vínculos directos con Begoña Gómez y su entorno. Además, la Fiscalía Europea pidió información sobre los contratos gestionados por Barrabés y Red.es, precisamente los mismos que benefician a su círculo.

No hay persecución, hay indicios. Pero claro, en el sanchismo la justicia solo vale si absuelve a los suyos. Lo demás es “lawfare”, la nueva palabra mágica para tapar la corrupción con eufemismos.
2 K -14
Dene #6 Dene *
#5 leete el concepto de "investigacion prospectiva" y luego si eso, comentas algo al respecto
1 K 20
Kmisetas #7 Kmisetas *
#6 Dene, el término investigación prospectiva se usa cuando un juez busca delitos sin indicios previos, y aquí pasa justo lo contrario. Hay contratos adjudicados, empresas beneficiadas, y vínculos personales y profesionales comprobables. No lo dice un blog, lo dice la UCO, que rastreó los correos y contratos donde se cita a Begoña Gómez por su nombre.

Además, la Fiscalía Europea y la Oficina Antifraude han pedido información por posibles irregularidades con fondos europeos. Eso ya no es “prospectiva”, es seguir el rastro del dinero. Y ese rastro, curiosamente, siempre acaba cerca de La Moncloa.

Ahora te revisas tú el concepto, majete. Panda de palmeros.
2 K -14

menéame