Peinado rechaza el archivo de la causa contra Begoña Gómez e imputa a otro alto cargo de La Moncloa

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un nuevo impulso a la causa que mantiene imputada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha rechazado el archivo tanto de ella como de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Además, ha decidido convocar una nueva vistilla el próximo 12 de noviembre para informar a un nuevo cargo de Presidencia del Gobierno, la directora del Departamento de Coordin
Lo de este juez es de juzgado de guardia.
En otras palabras, el Partido Judicial al rescate del Partido… » ver todo el comentario
este señor es una verguenza para el sistema judicial (ademas de un delincuente y de otras cositas que se medio saben de su chalet ilegal, etc)
Me imagino que la AN de Madrid y el CGPJ se la suda la po++ todo ya ... no se puede perder un prestigio que no se tiene.
No hay persecución, hay indicios. Pero claro, en el sanchismo la justicia solo vale si absuelve a los suyos. Lo demás es “lawfare”, la nueva palabra mágica para tapar la corrupción con eufemismos.
Además, la Fiscalía Europea y la Oficina Antifraude han pedido información por posibles irregularidades con fondos europeos. Eso ya no es “prospectiva”, es seguir el rastro del dinero. Y ese rastro, curiosamente, siempre acaba cerca de La Moncloa.
Ahora te revisas tú el concepto, majete. Panda de palmeros.