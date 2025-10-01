edición general
Peinado pone el foco en el Instituto de Empresa y valora citar otra vez a Sánchez

El juez indaga si Cristina Álvarez también ayudaba a Begoña Gómez en sus funciones en el IE y estudia la petición de las acusaciones de volver a citar al presidente del Gobierno.

| etiquetas: peinado , begoña gómez , justicia , lawfare
Thornton #1 Thornton
¡Otra ronda, que paga el erario público!
#8 Grandpiano
#1 Cada euro de dinero público destinado a investigar un posible caso de corrupción es un euro bien gastado.
#9 Jodere
#8 Cuando el juez es corrupto y parcial, no, Peinado es ambas cosas.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A ver ... si ya la ha enviado a juicio ¿no ha finalizado la labor del instructor?
#7 Ferroviman
#2 si un tio listo le ha aconsejado (que el no lo es) habra partido el caso y enviara piezas a juicio mientras mantiene otras en instruccion... eso hasta que le toque un juez afin en una de las piezas y la empapelen...
#4 concentrado
Pero no llamemos a esto instrucción prospectiva que el CGPJ se enfada mucho.
#5 vGeeSiz
Cualquiera diría leyendo los comentarios que el máximo mal que sufrimos no es la corrupción, sino la negación de la realidad
Kantinero #6 Kantinero
Y después piden que el gobierno salve el prestigio de la justicia en Europa

Porqué no se lo pedís al Pelucas?
#3 sliana
cualquiera diria que peinado piensa su proximo movimiento en base a la prensa y los comentarios del anterior. vale que es mayor, pero quien piensa tan despacio y sigue trabajando?
