Peinado pone el foco en el Instituto de Empresa y valora citar otra vez a Sánchez
El juez indaga si Cristina Álvarez también ayudaba a Begoña Gómez en sus funciones en el IE y estudia la petición de las acusaciones de volver a citar al presidente del Gobierno.
|
etiquetas
:
peinado
,
begoña gómez
,
justicia
,
lawfare
9 comentarios
3
1
0
K
49
actualidad
#1
Thornton
¡Otra ronda, que paga el erario público!
4
K
66
#8
Grandpiano
#1
Cada euro de dinero público destinado a investigar un posible caso de corrupción es un euro bien gastado.
1
K
-2
#9
Jodere
#8
Cuando el juez es corrupto y parcial, no, Peinado es ambas cosas.
0
K
9
#2
HeilHynkel
A ver ... si ya la ha enviado a juicio ¿no ha finalizado la labor del instructor?
1
K
33
#7
Ferroviman
#2
si un tio listo le ha aconsejado (que el no lo es) habra partido el caso y enviara piezas a juicio mientras mantiene otras en instruccion... eso hasta que le toque un juez afin en una de las piezas y la empapelen...
1
K
26
#4
concentrado
Pero no llamemos a esto instrucción prospectiva que el CGPJ se enfada mucho.
0
K
14
#5
vGeeSiz
Cualquiera diría leyendo los comentarios que el máximo mal que sufrimos no es la corrupción, sino la negación de la realidad
1
K
13
#6
Kantinero
Y después piden que el gobierno salve el prestigio de la justicia en Europa
Porqué no se lo pedís al Pelucas?
0
K
12
#3
sliana
cualquiera diria que peinado piensa su proximo movimiento en base a la prensa y los comentarios del anterior. vale que es mayor, pero quien piensa tan despacio y sigue trabajando?
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Porqué no se lo pedís al Pelucas?