Peinado da 10 días a Moncloa para que le mande los correos electrónicos de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios -entre otros- no ceja en su empeño de tener acceso a los correos electrónicos que envió o recibió desde su cuenta de La Moncloa Begoña Gómez. En una nueva resolución motiva ese interés para la causa y da diez días a Presidencia del Gobierno para remitirlos bajo apercibimiento de que si no lo hace, incurrirá en un delito de desobediencia judicial.
Vinieron a por los vascos y yo no hice nada porque no era vasco.
Vinieron a por los catalanes pero yo no hice nada porque no era catalán.
Vinieron a por las izquierdas y yo no hice nada porque no soy de izquierdas.
Ahora vienen a por mi...
Lo de no hacer nada ... Nada a favor.
...¡¡¡Oh Begoña!!! de mis deseos, ¿porqué eres tan cruel conmigo?, ¿no ves lo que me obligas a hacerte?.
Pero todos los partidarios Politicos son iguales, por eso hay que votar a la ultraderecha,que no tiene ninguna relacion con las derechas y el PP .
Lo curioso es que cuela en el siglo XXI .
¿ Para cuando el derribo del chalet ilegal ?
Seguiremos eternamente con la justicia posfranquista, hasta podemos quitar el prefijo y no se notará ningún cambio.