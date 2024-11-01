Peinado da 10 días a Moncloa para que le mande los correos electrónicos de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios -entre otros- no ceja en su empeño de tener acceso a los correos electrónicos que envió o recibió desde su cuenta de La Moncloa Begoña Gómez. En una nueva resolución motiva ese interés para la causa y da diez días a Presidencia del Gobierno para remitirlos bajo apercibimiento de que si no lo hace, incurrirá en un delito de desobediencia judicial.