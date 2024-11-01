edición general
Peinado da 10 días a Moncloa para que le mande los correos electrónicos de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios -entre otros- no ceja en su empeño de tener acceso a los correos electrónicos que envió o recibió desde su cuenta de La Moncloa Begoña Gómez. En una nueva resolución motiva ese interés para la causa y da diez días a Presidencia del Gobierno para remitirlos bajo apercibimiento de que si no lo hace, incurrirá en un delito de desobediencia judicial.

ipanies #6 ipanies
Al PxxE le está pasando aquello de...
Vinieron a por los vascos y yo no hice nada porque no era vasco.
Vinieron a por los catalanes pero yo no hice nada porque no era catalán.
Vinieron a por las izquierdas y yo no hice nada porque no soy de izquierdas.
Ahora vienen a por mi...
tul #9 tul
#6 perdona, pero los que venían a por los vascos eran del psoe
#10 Poll
#9 #6 Y también firmaron el 155 para Catalunya.
Lo de no hacer nada ... Nada a favor.
meroespectador #5 meroespectador *
Mientras ella llevaba este sostén seguro que estaba cometiendo un delito y sudaba, dulce sudor con olor a hembra brava que nadie ha domado...
...¡¡¡Oh Begoña!!! de mis deseos, ¿porqué eres tan cruel conmigo?, ¿no ves lo que me obligas a hacerte?.  media
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Está desesperado por encontrar algo, lo que sea.
Ludovicio #2 Ludovicio
#1 En realidad ya ha encontrado lo que busca: Titulares.
Kantinero #4 Kantinero *
#1 Al revés, no quiere encontrar nada, sabe que no hay nada, quiere eternizar el caso con goteo de noticias negativas semanales, para darle carnaza a los medios de mierda de derechas, hasta que caiga el gobierno o que lleguen las elecciones y sacar más bulos para poder influir en las elecciones, ya lo hicieran hace años en Cataluña con ayuda de la policía política y JFDiaz
aupaatu #3 aupaatu *
Cotilla con poderes de publicar datos privados en los medios para complacer al PP ,pero los fiscales no ven delito en los contratos millonarios de la hermana de Feijó.
Pero todos los partidarios Politicos son iguales, por eso hay que votar a la ultraderecha,que no tiene ninguna relacion con las derechas y el PP .
Lo curioso es que cuela en el siglo XXI .
#8 pirat
¡ Que rigurosos con unas y laxos con otros !
¿ Para cuando el derribo del chalet ilegal ?
#7 Acabose *
La situación de la familia presidencial me la trae tan floja, como le pasó a Pedro cuando fueron contra Podemos.
Seguiremos eternamente con la justicia posfranquista, hasta podemos quitar el prefijo y no se notará ningún cambio.
