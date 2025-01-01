edición general
Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

Según fuentes de Moncloa, el jefe del Ejecutivo hará posteriormente una declaración en un Puesto de Mando Avanzado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los graves incendios forestales que han arrasado con miles de hectáreas en Ourense y León. El líder del Ejecutivo mantendrá encuentros a lo largo de la mañana del domingo con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, para conocer, sobre el terreno, la situación.

etiquetas: pedro sanchez , visitara este domingo , zonas incendios ourense y leon
#1 Leon_Bocanegra
Yo llevaría escolta, la escoria derecharra está desatada estos días.
8
#11 Sandman
#1 ¿días? ¡llevan años así!
1
#14 Suleiman
#1 Es justo lo que estaba pensando. Perro Sánchez dimisión, culpable. comunista y mierdas varias... Este es el nivel.
0
#1 curaca
#1 que lo aislen recluyendo a la gente en casa para que nadie le inoportune.
0
#20 Leon_Bocanegra
#20 Lo siento, no discuto con astroturfers de derechas.
1
#23 curaca
#23 yo no estaba discutiendo, yo afirmaba, yo sé que los rojillos sois más de ordeno y mando. Ni te molestes en contestar, maleducado.
0
#1 camvalf
#1 Es problema es que antes cuando había una catástrofe los partidos se mantenían callados. Desde que el PP tiene que tapar miles de muertos por sus gestiones lanzan a sus cachorros a montar follón cuando ya alguna "autoridad" que no se de su cuerda.
0
#10 Antipalancas21
Eso lo hacen los tuyos del PP o se van de vacaciones y no aparecen, ya has vuelto del ultimo ban. :clap:
1
#3 Jaime131
Para la foto y poco más.
1
#3 ombresaco
#3 politico que no me gusta:
si va: para la foto, demagogia...
Si no va: se esconde

Politico que me gusta (u odio al contrario)
Si va: da la cara, se interesa
Si no va: está trabajando, su tarea no es hacerse fotos
4
#4 Jaime131
#4 No me gusta ningún político, y pienso que van a quedar bien y hacerse la foto. ¿Has visto algún político en una situación similar ir solo, sin una decenas de periodistas acompañándole?
1
#8 ombresaco
#8 como no estoy en ese ambiente, evidentemente no

Y 2, lo cual no invalida mi tesis, como no te gusta ninguno, siempre puedes decir que si va es por la foto, y si no, también puedes decir que se esconde
0
#3 Suleiman
#3 Como presidente tiene que ir y dar la cara.
0
#15 Jaime131
#15 La cara sí que la da. Bien guapo que sale en las fotos.
0
#2 chavi
No deberia ir. Solo son molestias.
0
#2 Antipalancas21
#2 Para quien ?.
0
#17 Suleiman
No, estaba en una boda, en Miami o comiendo..que no se come o que?
0
#17 curaca
#17 o tomando el sol en Lanzarote...
0
#17 Suleiman
#17 Esto va para # 6 que me tiene ignorado... Supongo que las verdades me duelen como buen ultra.
0
#22 alcama
Van a acordonar la zona para que no se acerque gente a menos de 500m.
No puede soportar que pase lo mismo que en Paiporta, donde tuvo que salir por patas
1
#_26 Leon_Bocanegra
#_26 en un mundo donde la derechusma empieza a dar miedo por su miseria moral y su agresividad.
0
#5 elsnons
Que venga dentro de un hidroavión y lo lancen en las médulas junto a miles de litros de agua.
0
#5 Antipalancas21
#5 Mejor al Muñeco que es un vago y payaso del PP, vaya mier presidente de CYL
1
#32 Borgiano
Sin prisas, a su ritmo.
0
#26 lobotomico2
El comentario mas votado es "yo llevaria escolta".

No se en que mundo vive la gente de Meneame.
0
#25 lobotomico2
Podian ir los ciber-voluntarios de Meneame a vigilar que no le pase nada al megalord. Que el jarabe democratico es para otros.
0
#30 duende
Veo que se ha dado prisa.
0
#6 Sandilo
Eso es Pedro, sin prisas. Tú a tu aire.

¿Estás bien?, ¿Has comido ya?
0
#6 DonNadieSoy
#6 pa que quieres que coma "si va a morir igual" eh
0
#12 Castigadordepagascalers
Muchísimo cuidado con los soplapollas derecharras. Están al acecho para una oportunidad de magnicidio.

Hay que aplastarles la cabeza a la escoria bocsetarra cuanto antes. :popcorn:
3
#16 manolo_tenaza
¿Va a cortar tres manzanas a la redonda y llevar una comitiva de cientos de guardaespaldas?

# Aquí tienen a un demócrata de izquierdas: #12
0

