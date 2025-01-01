Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

Según fuentes de Moncloa, el jefe del Ejecutivo hará posteriormente una declaración en un Puesto de Mando Avanzado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los graves incendios forestales que han arrasado con miles de hectáreas en Ourense y León. El líder del Ejecutivo mantendrá encuentros a lo largo de la mañana del domingo con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, para conocer, sobre el terreno, la situación.
si va: para la foto, demagogia...
Si no va: se esconde
Politico que me gusta (u odio al contrario)
Si va: da la cara, se interesa
Si no va: está trabajando, su tarea no es hacerse fotos
Y 2, lo cual no invalida mi tesis, como no te gusta ninguno, siempre puedes decir que si va es por la foto, y si no, también puedes decir que se esconde
No puede soportar que pase lo mismo que en Paiporta, donde tuvo que salir por patas
No se en que mundo vive la gente de Meneame.
¿Estás bien?, ¿Has comido ya?
Hay que aplastarles la cabeza a la escoria bocsetarra cuanto antes.
# Aquí tienen a un demócrata de izquierdas: #12