Pedro Sánchez: razones para el Premio Nobel de la Paz

Por la valentía, la determinación y la enorme influencia y diferencias que está marcando con respecto al resto de políticos mundiales, creo que el Premio Nobel de la Paz está más que justificado . Circula por las redes sociales una petición de firmas de la página change.org para que Pedro Sánchez reciba el Premio Nobel de la Paz y creo que es algo muy justo pero lejos de quedarme en esta frase quiero desglosar aquí las razones por las que creo firmemente para que esta idea al final, esto se haga realidad.

mono #9 mono *
Se deja lo más importante.

Además de gran político, el el presiente más guapo

No sé como votar esta noticia. Me parece interesante que un medio considerado de peso saque un artículo como este, pero creo que no puede ser más erroneo
Barney_77 #15 Barney_77
#9 Medio de peso??????? Es un panfleto, al nivel de OK diario
mono #17 mono
#15 A lo mejor no me he expresado bien. No es medio de peso por su rigor y profesionalidad, sino porque tiene un número considerable de lectores (2.200.000 usuarios únicos mensuales, según es.wikipedia.org/wiki/El_Plural)
MJDeLarra #21 MJDeLarra
#9 ElPlural es el medio oficioso del PSOE
OCLuis #12 OCLuis
Solo por ver como se ahogan en su propio vómito toda la derecha reaccionaria y antidemocrática ya valdría la pena.
Mltfrtk #16 Mltfrtk
¡Pero qué es esta mierda? :palm:
Imag0 #14 Imag0
Razón nº1: joder a toda la caverna para que aprieten los puñitos y escupan bilis.

No necesito más razones, es más, me importan una mierda el resto de razones :->
Macadam #2 Macadam *
... en change.org... irrelevante
Macadam #5 Macadam
#2 xD xD hay gente que se toma en serio change.org xD
EsUnaPreguntaRetórica #23 EsUnaPreguntaRetórica
Hay que tener muy poca vergüenza para escribir un artículo como este.
Jaime131 #10 Jaime131
Repito lo que dije en otro meneo, si se lo dieron a Obama...
MacMagic #7 MacMagic
Es lamentable.
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Sujétame el cubata.

Panfleto a la altura de la inteligencia de sus lectores.
Carlos_Muñoz_Pozo #3 Carlos_Muñoz_Pozo
Dos años tarde y a la zaga siempre de Ione Belarra.
#22 Perico12 *
Si le levanta el nobel a Trump, le meto la papeleta
Javier_Forteza #11 Javier_Forteza
Los saharauis no están de acuerdo.
#8 vGeeSiz
Está al nivel de financiarle la taberna a Pablo Iglesias
#1 juanitoborromea *
Te tienes que reir.
-El propio enlace a change.org de la noticia te envia a : www.change.org/search?q=pedro sanchez es decir a change.org que ha creado gente anonima con el texto "pedro sanchez".
-La "noticia" de autbombo es vomitiva.
En fin, que ridiculo es todo.
Barney_77 #13 Barney_77 *
#1 Pedro Sanchez no deberia tener el Nobel de la Paz, deberia ser el titular indiscutible y eterno del mismo. Nada puede ir mal con Pedro, todo intento de comparar al gran estadista del que disfrutamos con cualquier otra persona, lo unico que consigue es limitar su grandeza. Es incomparable, es lo mejor y mas grande que le ha pasado a este planeta y tratar de equipararlo con alguien que haya existido sobre la faz de la tierra solo puede mandar a la irrelevancia al resto. Sus gestas seran…   » ver todo el comentario
Aergon #18 Aergon
#13 Tristemente así es sí se compara con lo que ha visto este país gobernando, subiendo al trono o paseando bajo palio.
#19 juanitoborromea
#13
Adoremos al líder!
