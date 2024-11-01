Pedro Sánchez: razones para el Premio Nobel de la Paz

Por la valentía, la determinación y la enorme influencia y diferencias que está marcando con respecto al resto de políticos mundiales, creo que el Premio Nobel de la Paz está más que justificado . Circula por las redes sociales una petición de firmas de la página change.org para que Pedro Sánchez reciba el Premio Nobel de la Paz y creo que es algo muy justo pero lejos de quedarme en esta frase quiero desglosar aquí las razones por las que creo firmemente para que esta idea al final, esto se haga realidad.