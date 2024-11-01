Pedro Sánchez: razones para el Premio Nobel de la Paz

Por la valentía, la determinación y la enorme influencia y diferencias que está marcando con respecto al resto de políticos mundiales, creo que el Premio Nobel de la Paz está más que justificado . Circula por las redes sociales una petición de firmas de la página change.org para que Pedro Sánchez reciba el Premio Nobel de la Paz y creo que es algo muy justo pero lejos de quedarme en esta frase quiero desglosar aquí las razones por las que creo firmemente para que esta idea al final, esto se haga realidad.
Además de gran político, el el presiente más guapo
No sé como votar esta noticia. Me parece interesante que un medio considerado de peso saque un artículo como este, pero creo que no puede ser más erroneo
No necesito más razones, es más, me importan una mierda el resto de razones
No seras como esta señora?
x.com/vitoquiles/status/1972369582213288303
Panfleto a la altura de la inteligencia de sus lectores.
-El propio enlace a change.org de la noticia te envia a : www.change.org/search?q=pedro sanchez es decir a change.org que ha creado gente anonima con el texto "pedro sanchez".
-La "noticia" de autbombo es vomitiva.
En fin, que ridiculo es todo.
Adoremos al líder!