8
meneos
14
clics
Pedro Sánchez, en Londres: "Necesitamos la migración regular para hacer crecer nuestras economías"
El presidente del Gobierno pone los precios de la electricidad de España como ejemplo del éxito de la energía renovable e instanta a contestar a los mensajes de la extrema derecha "con datos"
|
etiquetas
:
pedro sánchez
,
inmigración
6
2
0
K
81
actualidad
14 comentarios
actualidad
#2
CosaCosa
Osea que admite que la economía es un esquema ponzi?
6
K
59
#8
rafaLin
*
#2
El dinero-deuda lo es. Mira Japón, sin inmigración y sin nacimientos, simplemente no funciona.
0
K
11
#10
CosaCosa
#8
pues he estado en Japón este verano, y no he visto ni saqueos ni desesperación ni muerte y destrucción.
0
K
7
#14
rafaLin
*
#10
Es más sutil, ¿no has visto abuelos de 80 años trabajando, el ADSL (en cuanto sales de las ciudades), transporte público obsoleto, administración electrónica inexistente, tener que hacer 20 o 30 kilómetros para ir a la sucursal bancaria más cercana (y nada de banca electrónica, por supuesto), pago con tarjeta solo en algunos sitios muy turísticos, racismo, machismo, alcoholismo, adicción al juego...? Llevan 40 años estancados, en los 80 ir de España a Japón era como ir al futuro, ahora es…
» ver todo el comentario
0
K
11
#11
Zerjillo
#2
No, ahora hay menos natalidad.
0
K
7
#12
CosaCosa
#11
si, y su economía no se ha ido a ña mierda
0
K
7
#1
YeahYa
*
Me temo que hay grises entre la estrategia de Sánchez y la ultraderecha global y española (aquí casi todo es ultraderecha):
- Inmigración sí, pero que no sea para crear trabajadores pobres y explotados, como sucede hasta ahora.
- Inmigración sí, pero integración también. No se puede juntar el enseñar el pezón por Instagram con tapar a las mujeres en las calles.
- Inmigración sí, pero guetos no. Y eso también tiene que ver con la integración.
- E inmigración sí, pero las religiones en la casa de cada uno. Somos un país LAICO.
1
K
35
#3
Kasterot
Los inmigrantes son necesarios sobre todo para ciertas personas que necesitan mano de obra dispuesta y barata.
Ninguna culpa tienen estos inmigrantes, se buscan las alubias.
Pero que vengan con el cuento de que necesitan mano de obra y luego las políticas de conciliación, ayudas a estudios , natalidad y demás.... Pues ya se sabe.
2
K
29
#4
Abril_2025
*
#3
Sobre todo para trabajos cualificados que en España no se estaban cubriendo.
Como pediatras. Como toda la sanidad pública, donde cada día hay más inmigrantes.
Y más hacen falta, estoy hasta el gorro de que le sea imposible a un colegio encontrar un maldito profesor de música. Si no hay músicos en Valencia que quieran ser profesores en colegios de primaria, pues habrá que traerlos de fuera.
0
K
11
#6
doppel
#4
traer inmigrantes para esos trabajos no es la solución
0
K
17
#13
Falk
#6
mejorar las condiciones es lo q serviría para atraer gente y talento.
El problema es que no quieren y les interesa pq así delegan en la privada.
0
K
7
#5
doppel
*
#3
o sea que traemos inmigrantes para hacer trabajos que nosotros no queremos, ¿pero si no los queremos para nosotros por qué se los dejamos a los inmigrantes?.
Otro asunto es pensar que los inmigrantes son tan tontos que aceptan esos trabajos malos, y no unos trabajos buenos como los que tenemos los locales
0
K
17
#9
Alakrán_
Migración
regular
, la que nos sobra es la irregular.
1
K
21
#7
Torrezzno
Porque lo de la natalidad esta ya olvidado
0
K
20
