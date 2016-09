Pedro Sánchez admite que prefiere terceras elecciones a un Gobierno de Rajoy

19 meneos 27 clics

A la pregunta clara en una entrevista en la Cadena SER de qué haría si los militantes le dan el aval para intentar una alternativa a Rajoy pero fracasa en las negociaciones con el resto de partidos, Sánchez ha respondido que no apoyará al PP: "No voy a apoyar un Gobierno de Rajoy. No quiero para mi país un presidente que envió un SMS a Bárcenas diciendo Luis, sé fuerte -ha contestado-.