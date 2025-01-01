edición general
Tomarte por gilipollas, el plan del PP para gobernar

El PP tiene un patrón. Tiene estrategia. Un patrón político definido y claro que ejerce en cada emergencia o catástrofe que les toca gestionar. Un plan definido y bien perfilado, cada vez menos depurado porque parece no hacerle falta actuar con mucho disimulo.

| etiquetas: plan , pp , gobernar , gente , gilipollas
28 comentarios
Comentarios destacados:      
Tontolculo #1 Tontolculo
Pues en muchas comunidades les funciona
OdaAl #4 OdaAl
#1 #2 #3 Les va de lujo la estrategia
...  media
#10 TOTEMICO *
#1 Es que el número de gilipollas en este país tiene siete dígitos y sumando.
#14 omega7767
#1 realmente funciona en casi toda españa
Raziel_2 #20 Raziel_2
#14 Y fuera de España también.

Empiezo a pensar que es la consecuencia de haber tenido las cosas fáciles, que no se aprecian lo suficiente.

Cuando se pierdan, muchos de ellos se preguntarán que ha pasado.
porquiño #24 porquiño
#14 y cada vez será peor... Con la ayuda de la información que la gente suelta alegremente en la red se realizan campañas dirigidas a muchos tipos de votantes, incluso diciendo o prometiendo cosas contradictorias. Si buscas info ahora mismo es donde más se incrementan las partidas de los partidos en las elecciones, empezó en los usa y ya lo tenemos aquí.
M.Rackham #21 M.Rackham
#1 Ergo...
vviccio #7 vviccio
Sánchez tiene y debe coger de la mano a Mañueco (o a otro del PP) para que, como los niños pequeños, pueda cruzar la calle porque si le atropellan, la culpa será siempre de Sánchez. Cuando Mañueco vaya a la playa, Sánchez debe vigilar que no se ahogue porque si no ya saben...
#3 Leon_Bocanegra
A ver, a la gente no le gusta que les tomen por lo que no son. Si el PP quiere fidelizar a sus votantes tendrá que tomarlos por gilipollas. Es obvio.
efectogamonal #12 efectogamonal *
Toman a sus votantes por idiotas, porque realmente lo son, se denominan Fachapobres {0x1f525}
omegapoint #26 omegapoint
#12 el PP es el robin hood a la inversa

Robar a los pobres para darselo a los ricos
Macadam #2 Macadam
¿Es ilícito tomarte por lo que eres?
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
#2 es ilícido, azotamentes o desollador mental :shit: :-P :troll:
Andreham #27 Andreham
#18 Primero fue la ETA.

Luego fueron los yihadistas.

Luego la herencia recibida.

Luego fueron los perroflautas, los podemitas, los comunistas, los venezolanos... esa epoca fue variadita, estuvo guay.

Ahora es Perro Sanche.

Y cuando se acabe Perro Sanche, pues volvera a ser la herencia recibida. O la agenda 2030, que ya se va acercando.

Y asi, continuamente, hasta el fin de los dias. Zanahoria en un palo con la excusa y el burro (el pueblo) tirando de la fiesta.
oceanon3d #9 oceanon3d *
Escoltados por A3, T5, El Mundo, La Razón, El Confidencial, el ABC y muchos mas (La Sexta inclusive) ... que no se te olvide a sus mercenarios de la información que les pulen los bulos hasta darles brillo. Que no se no olvide que sin ellos no podrían hacer lo que hacen.
#15 omega7767
#9 pues este artículo es de la Sexta....no me esperaba este contenido de ellos
oceanon3d #28 oceanon3d *
#15 La Sexta disimula un poco sobre todo en escrito con algún tertuliano como Maestre en este caso.

No te olvides que su idiosincrasia es manipular votantes de izquierdas para llevar su voto al abstencionismo o a las derechas ... tienen que tener mucha "mano izquierda" para que no se vea el plumero.

Es aun mas despreciables que A3 que por lo menos no disimulan.
Ankor #11 Ankor
Funciona.
Hoy mismo, de camino al trabajo unas señoras muy mayores, sentadas en un banquito de la calle diciendo que "Los fuegos son cosa de Pedrito porque debería de haber previsto los incendios y tener los medios preparados" Y en un barrio obrero y trabajador.
oceanon3d #16 oceanon3d
#11 Tras ver, que no lo hago nunca, esta semana varios telediarios de A3 y T5 se las han arreglado, dando mil piruetas, para no aclarar que el 100% der la responsabilidad es de las antonimias y que ademas el gobierno a respondido en tiempo y forma adelantado incluso a las demandas de las comunidades.

Por pasa por aquí alguno de esos que se cuelga el cartel de periodista de derechas solo decirles que se vayan a la mierda ... que no son periodistas sino mercenarios. Y cuando el país de vaya a la mierda que todos recordaremos que ellos fueron colaboradores necesarios.

Les escupo en la cara.
#18 Eukherio *
#11 Todo cansa a la larga, y lo de andar culpando de tus cagadas a todo el que pasa por delante al final te perjudica más a ti. Hoy tienen el comodín de Sánchez, pero mañana igual no, y entonces puede terminar siendo un espectáculo dantesco de acusaciones cruzadas. El combo final puede ser ayuntamiento de PP, en comunidad del PP, con Feijoo de presidente del país y Abascal de vicepresidente. Ahí vuelan los cuchillos.
OCLuis #5 OCLuis
Que aprendan los grandes físicos que teorizan sobre la existencia de multiversos, realidades y dimensiones alternativas: para abrir un portal que conduzca a todo un país hasta allí solo hacen falta medios afines, jueces amigos y una máquina de fabricar fango.
borteixo #22 borteixo
Igualito que el psoe, hoija.
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
Yo, como gilipollas, tendrán siempre mi voto
Los gilipollas nos apoyamos.
#17 Hynkel
Vender que el PSOE, o el PSOE más Podemos / Sumar es una banda de comeniños. Que España caiga que ya la levantaremos nosotros. Llegar al poder y "ya está todo arreglado que ya gobiernan los buenos". Es decir, ellos mismos.

Acumular pifias como el Prestige, Irak, el 11-M, la Gürtel, la "policía patriótica" dedicada a evitar que la oposición les desbanque. Perder el poder y echarle la culpa a la conspiración judeomasónica. Esperar a que el PSOE se desgaste por el paso del tiempo. Y vuelta a empezar.

Y así hasta el fin de los tiempos.
#23 katilo
Los del PSOE, sin embargo, destacan por su lucidez.
karaskos #25 karaskos
No creo que sea tomar por gilipollas, eso ya lo son, sino alimentarlos.
#13 ContracomunistaCaudillo
La izquierda puede patalear todo lo que quiera pero el PP gobernará a partir de las próximas elecciones aunque escueza. Es la tendencia en Europa, ya no quedan gobiernos socialistas y España no va a ser la excepción. La gente está ya cansada, aunque sea por cambiar y probar algo diferente. 8 años son muchas oportunidades para hacer las cosas bien que se han desperdiciado. Lo peor es la imagen en la retina que se nos queda a todos los españoles por los casos de corrupción, dinero gastado en…   » ver todo el comentario
Raziel_2 #19 Raziel_2
#13 Hasta que has escrito Sánchez, pensaba que hablabas de M. Rajoy...
