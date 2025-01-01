Tomarte por gilipollas, el plan del PP para gobernar

El PP tiene un patrón. Tiene estrategia. Un patrón político definido y claro que ejerce en cada emergencia o catástrofe que les toca gestionar. Un plan definido y bien perfilado, cada vez menos depurado porque parece no hacerle falta actuar con mucho disimulo.
Empiezo a pensar que es la consecuencia de haber tenido las cosas fáciles, que no se aprecian lo suficiente.
Cuando se pierdan, muchos de ellos se preguntarán que ha pasado.
Robar a los pobres para darselo a los ricos
Luego fueron los yihadistas.
Luego la herencia recibida.
Luego fueron los perroflautas, los podemitas, los comunistas, los venezolanos... esa epoca fue variadita, estuvo guay.
Ahora es Perro Sanche.
Y cuando se acabe Perro Sanche, pues volvera a ser la herencia recibida. O la agenda 2030, que ya se va acercando.
Y asi, continuamente, hasta el fin de los dias. Zanahoria en un palo con la excusa y el burro (el pueblo) tirando de la fiesta.
No te olvides que su idiosincrasia es manipular votantes de izquierdas para llevar su voto al abstencionismo o a las derechas ... tienen que tener mucha "mano izquierda" para que no se vea el plumero.
Es aun mas despreciables que A3 que por lo menos no disimulan.
Hoy mismo, de camino al trabajo unas señoras muy mayores, sentadas en un banquito de la calle diciendo que "Los fuegos son cosa de Pedrito porque debería de haber previsto los incendios y tener los medios preparados" Y en un barrio obrero y trabajador.
Por pasa por aquí alguno de esos que se cuelga el cartel de periodista de derechas solo decirles que se vayan a la mierda ... que no son periodistas sino mercenarios. Y cuando el país de vaya a la mierda que todos recordaremos que ellos fueron colaboradores necesarios.
Les escupo en la cara.
Los gilipollas nos apoyamos.
Acumular pifias como el Prestige, Irak, el 11-M, la Gürtel, la "policía patriótica" dedicada a evitar que la oposición les desbanque. Perder el poder y echarle la culpa a la conspiración judeomasónica. Esperar a que el PSOE se desgaste por el paso del tiempo. Y vuelta a empezar.
Y así hasta el fin de los tiempos.