Pedro Sánchez abre una guerra entre CCAA al acusar de 'dumping' a Madrid

El PSOE ha decidido llevar a la arena electoral los impuestos controlados por las comunidades autónomas. El candidato socialista, Pedro Sánchez, confirmó este jueves su intención de homogeneizar los tributos que a día de hoy controlan las regiones para que no puedan competir en este terreno entre ellas, haciendo referencia particular al impuesto de Sucesiones. Y Sánchez tiene en al cabeza un objetivo en particular: la Comunidad de Madrid, bajo el mando del Partido Popular, a la que acusó de hacer 'dumping' con este tributo.