Correos suspende el envío de paquetes a Estados Unidos por los aranceles

Correos ha decidido suspender el envío de paquetes a Estados Unidos como consecuencia de la nueva política arancelaria de la Administración Trump. La decisión responde a un reciente cambio en las normas aduaneras de Estados Unidos, que ha eliminado la exención del pago de aranceles que venía aplicando a los envíos entrantes de bajo valor. Tras este cambio normativo, Correos dejará de enviar paquetes tanto a Estados Unidos como a Puerto Rico con valor comercial igual o inferior a 800 dólares.