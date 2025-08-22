edición general
Correos suspende el envío de paquetes a Estados Unidos por los aranceles

Correos ha decidido suspender el envío de paquetes a Estados Unidos como consecuencia de la nueva política arancelaria de la Administración Trump. La decisión responde a un reciente cambio en las normas aduaneras de Estados Unidos, que ha eliminado la exención del pago de aranceles que venía aplicando a los envíos entrantes de bajo valor. Tras este cambio normativo, Correos dejará de enviar paquetes tanto a Estados Unidos como a Puerto Rico con valor comercial igual o inferior a 800 dólares.

pepel #1 pepel
Pueden mandarlos a Canadá.
#2 endy *
En cambio cuando se recibe algo de fuera de España Correos te sablea con la gestión arancelaria y en ese caso no tienen problemas.
Por otro lado estas cosas las paga el remitente así que de fondo hay otro motivo.
