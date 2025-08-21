Pedro Piqueras abandona la jubilación y vuelve a la televisión como analista de ‘Mañaneros 360′

Pedro Piqueras está de vuelta a la televisión de manera regular. En diciembre de 2023, el periodista se jubiló de su longevo puesto como presentador de Informativos Telecinco con un “muy buenas noches y hasta siempre“, pero Piqueras desde entonces no ha dejado de aparecer en los medios, ya fuera como invitado o promocionando su libro Cuando ya nada es urgente. Su regreso regular se cerrará por fin en la nueva temporada, como tertuliano y analista del matinal de La 1 Mañaneros 360, según adelantó Informalia y confirma EL PAÍS.