Pedro Piqueras abandona la jubilación y vuelve a la televisión como analista de ‘Mañaneros 360′

Pedro Piqueras está de vuelta a la televisión de manera regular. En diciembre de 2023, el periodista se jubiló de su longevo puesto como presentador de Informativos Telecinco con un “muy buenas noches y hasta siempre“, pero Piqueras desde entonces no ha dejado de aparecer en los medios, ya fuera como invitado o promocionando su libro Cuando ya nada es urgente. Su regreso regular se cerrará por fin en la nueva temporada, como tertuliano y analista del matinal de La 1 Mañaneros 360, según adelantó Informalia y confirma EL PAÍS.

#6 Costra_blanca
Aquí lo que pasa es que que Piqueras es una voz autorizada, una personalidad respetada en el ámbito informativo. Ante la deriva populista plagada de bulos y mentiras que está fraccionando nuestra sociedad, me parece, que está poniendo su granito de arena para poner un poco de sentido común y veracidad al panorama informativo. Bien falta que hace.
3 K 47
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Al final todos los que se fueron a las cadenas privadas vuelven a la 1 y a la 2, Piqueras no es el primero.
Ahora vendra el de siempre javierchiclana, con que es muro de pago y ademas votando negativo a la noticia
1 K 39
TomCollins #2 TomCollins
Esta gente no se puede jubilar sin más y dejar paso a otras generaciones? Tan enganchados están a los focos?
1 K 23
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#2 Le pagan bastante por decir ocurrencias un rato, tu me dirás. Por otro lado, si deja de estar jubilado deja de cobrar la pensión que le estamos pagando. Que le pague La Cometa TV, que ya cobrará bien de RTVE.
0 K 10
GeneWilder #3 GeneWilder
¡Dantesco, a-po-ca-líptico!
1 K 20
Imag0 #4 Imag0
Se va a rebajar al nivel de tertuliano.. dantesco.
0 K 15
#7 Leon_Bocanegra
Si alguien ha leído el 24h con Pedro Piqueras de Rubén Fernández y quiere compartir unos "bocaditos de Piqueras" conmigo, que me avise.
0 K 11
Laro__ #8 Laro__
Colosal noticia. Se vienen apocalípticas tertulias. Es estremecedor ver cómo descenderá el sensacionalismo desgarrador y virulento.
0 K 11

