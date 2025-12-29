Pedreguer promueve el antídoto contra la especulación inmobiliaria: suelo público y cooperativismo

El Ayuntamiento de Pedreguer ha puesto en marcha un proceso participativo innovador con un objetivo claro: movilizar el suelo público municipal para facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes del municipio, desde una mirada social, colectiva y no especulativa. La iniciativa nace de la voluntad política de dar respuesta a uno de los principales retos sociales de la comarca de la Marina Alta, donde la fuerte presión turística ha dificultado gravemente el acceso a una vivienda digna y asequible para la población local.