Pedreguer promueve el antídoto contra la especulación inmobiliaria: suelo público y cooperativismo

El Ayuntamiento de Pedreguer ha puesto en marcha un proceso participativo innovador con un objetivo claro: movilizar el suelo público municipal para facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes del municipio, desde una mirada social, colectiva y no especulativa. La iniciativa nace de la voluntad política de dar respuesta a uno de los principales retos sociales de la comarca de la Marina Alta, donde la fuerte presión turística ha dificultado gravemente el acceso a una vivienda digna y asequible para la población local.

Ainhoa_96 #1 Ainhoa_96
Hay cooperativismo, hay meneo :hug:

Si bien precisamente las cooperativas de vivienda no son mi forma favorita (mucho mejor las cooperativas de trabajo asociado), y además tienen muchas fórmulas diferentes. Lo cierto es que poner suelo público para favorecer que los ciudadanos se organicen en cooperativa para construir vivienda suena bastante bien. Habrá que ver cómo lo pergeñan..
#2 mancebador
Cooperativas, ¡han inventado la rueda! xD
emegece #3 emegece
#2 no la han inventado, han decidido usarla.
#4 mancebador
#3 Como en muchísimas ciudades de España desde hace décadas.
Alegremensajero #5 Alegremensajero
Esto es muy bonito, pero en el mundo real la mayoría de las cooperativas que construyen viviendas tienen de cooperativas lo que yo de Papa de Roma. Se dedican a crear una sociedad limitada que gestiona la cooperativa y verdaderamente funcionan como una promotora normal y corriente y los precios son los mismos del mercado. Los cooperativistas aportan un capital para la constitución y luego a pagar lo que la sociedad limitada que gestiona la cooperativa le dice que ingrese cada mes.
