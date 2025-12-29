Pedreguer promueve el antídoto contra la especulación inmobiliaria: suelo público y cooperativismo

El Ayuntamiento de Pedreguer ha puesto en marcha un proceso participativo innovador con un objetivo claro: movilizar el suelo público municipal para facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes del municipio, desde una mirada social, colectiva y no especulativa. La iniciativa nace de la voluntad política de dar respuesta a uno de los principales retos sociales de la comarca de la Marina Alta, donde la fuerte presión turística ha dificultado gravemente el acceso a una vivienda digna y asequible para la población local.
Si bien precisamente las cooperativas de vivienda no son mi forma favorita (mucho mejor las cooperativas de trabajo asociado), y además tienen muchas fórmulas diferentes. Lo cierto es que poner suelo público para favorecer que los ciudadanos se organicen en cooperativa para construir vivienda suena bastante bien. Habrá que ver cómo lo pergeñan..