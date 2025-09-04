Pediatras rechazan la inclusión de la cultura sidrera en el currículo escolar [de Asturias]

La Asociación Asturiana de Pediatría rechaza la inclusión de la cultura sidrera en el currículo escolar, tal y como recoge el plan estratégico del Gobierno regional para promocionarla. Los pediatras son tajantes y aseguran que el fomento del consumo de alcohol tanto directo como indirecto es inaceptable. La decisión de incluir contenidos sobre la sidra en el currículo escolar y de editar materiales didáctivos y divulgativos al respecto se ha encontrado con la oposición frontal de los pediatras asturianos. Venancio Martínez, miembro de la Asoc