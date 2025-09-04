edición general
Pediatras rechazan la inclusión de la cultura sidrera en el currículo escolar [de Asturias]

La Asociación Asturiana de Pediatría rechaza la inclusión de la cultura sidrera en el currículo escolar, tal y como recoge el plan estratégico del Gobierno regional para promocionarla. Los pediatras son tajantes y aseguran que el fomento del consumo de alcohol tanto directo como indirecto es inaceptable. La decisión de incluir contenidos sobre la sidra en el currículo escolar y de editar materiales didáctivos y divulgativos al respecto se ha encontrado con la oposición frontal de los pediatras asturianos. Venancio Martínez, miembro de la Asoc

3 comentarios
#1 esbrutafio
Recordar que para añadir este tipo de bobadas hace falta quitar tiempo de cosas más útiles.
Puestos a añadir al currículo yo pondría técnicas de estudio. Les exigen a los niños que estudien pero nadie les enseña como hacerlo.
#2 Hombre_de_Estado
#1 La sidra es precisamente para eso: así aprenden diviertiéndose.
Flogisto #3 Flogisto
#1 Pues ese debería ser el argumento, y no que fomente el consumo de alcohol. Así también debería omitirse la Historia porque fomenta la violencia.
