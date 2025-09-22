El pediatra que ha atendido a 800 niños antes de su muerte

Hay trabajos complejos que requieren cierta templanza de ánimo; hay otros desempeños profesionales más duros que exigen estar hecho de titanio y acero; y luego está lo que lleva haciendo Ricardo -día tras día,durante 17 años. Atender a los niños que sabes/saben que no llegarán a adultos. Cuidarles como si no. Gastarles una broma como si no. Procurarles el mayor bienestar y salud posibles antes del desenlace funesto. Desde 2008, Ricardo Martino es el jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid.