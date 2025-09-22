edición general
El pediatra que ha atendido a 800 niños antes de su muerte

Hay trabajos complejos que requieren cierta templanza de ánimo; hay otros desempeños profesionales más duros que exigen estar hecho de titanio y acero; y luego está lo que lleva haciendo Ricardo -día tras día,durante 17 años. Atender a los niños que sabes/saben que no llegarán a adultos. Cuidarles como si no. Gastarles una broma como si no. Procurarles el mayor bienestar y salud posibles antes del desenlace funesto. Desde 2008, Ricardo Martino es el jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid.

Torrezzno #2 Torrezzno *
Muro de pago Me equivoqué se puede leer perfectamente.

Debe ser uno de los trabajos más duros del mundo.
#4 E31071959
#2 no está pagado ese trabajo la verdad, casi me cuesta hasta leer el artículo
Josecoj #5 Josecoj
#2 A todo se acostumbra uno, pero no sé si alguien es capaz de acostumbrarse a eso..
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Pues no me parece buena publicidad para un médico decir que se le han muerto 800 pacientes.

Aunque sé que la cosa va por otro lado (cuidados paliativos), podrían haberle dado una vuelta al titular.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues no parece muy buen pediatra...
