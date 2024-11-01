La peculiar geología detrás de las piedras de curling [Eng]

Las piedras de curling —como se llaman las piedras redondas de aproximadamente 18 kilogramos— solo provienen de dos lugares en el planeta: una pequeña isla en Escocia llamada Ailsa Craig y la cantera de granito de Trefor en Gales. Pero, ¿qué hace que las rocas de estos lugares sean tan idóneas para deslizarse sobre una losa rectangular de hielo hacia una diana? Scientific American entrevistó a Derek Leung, de la Universidad de Regina en Saskatchewan, mineralogista y apasionado jugador de curling que solía competir para el equipo de Hong Kong