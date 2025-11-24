edición general
Pecera y Akuario denuncian “discriminación e insultos” del ejecutivo del PP de Alcobendas a menores y adolescentes

A la denuncia sobre lo ocurrido durante la Fiesta de la Infancia se suman el PSOE y Más Madrid que han pedido explicaciones al gobierno

2 comentarios
para los que como yo no entiendan lo de Pecera y akuario: "[...] los proyectos ‘Akuario’ y ‘Pecera’ dirigidos a la atención a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social. "
Son el PP tienen bula para insultar, robar, mangonear , mentir y ahora amplían a dejar morir gente.
