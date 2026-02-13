edición general
El PCRM denuncia el "blanqueo intolerable" de la dictadura por parte del alcalde de Alcantarilla al mantener la medalla de oro al dictador Franco

El Partido Comunista de la Región de Murcia (PCRM-PCE) quiere manifestar su más enérgica condena ante la reciente decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcantarilla, encabezado por el alcalde Joaquín Buendía (PP), de mantener la Medalla de Oro de la villa al dictador Francisco Franco.

#2 concentrado
Es Murcia, son sus costumbres y hay que respetarlas.....
0 K 20
devilinside #1 devilinside
Haciendo honor al nombre de la localidad de la que es alcalde
1 K 20
#3 hokkien
#1 ratas
1 K 18
EldelaPepi #5 EldelaPepi
#1
Alcantarilla significa puentecillo y viene del árabe.
La alcantarilla tiene ese nombre porque suena mejor que "el tubo de la mierda". :-)

El pueblo no tiene la culpa de que su alcalde sea una rata, aunque algunos de sus habitantes le votaran.
0 K 8
devilinside #7 devilinside
#5 Era un intento de gracieta, tampoco es para tanto. Pero siempre me sorprende la capacidad murciana para encontrar nombres feos para los pueblos o sitios: Torres de Cotillas, Llanos de Brujas, El Pudridero...
1 K 20
EldelaPepi #8 EldelaPepi
#7
Pues el de Llanos de Brujas mola un huevo.
0 K 8
Javi_Pina #4 Javi_Pina *
Bueno, si Franco tiene la medadalla de Alcantarilla de Oro tampoco veo mal que la conserve.
0 K 11
EldelaPepi #6 EldelaPepi
#4
Mas que nada porque para quitársela habría que sacarlo de la caja y luego volver a montarlo.
Un lío del copón. xD
0 K 8

