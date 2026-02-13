El PCRM denuncia el "blanqueo intolerable" de la dictadura por parte del alcalde de Alcantarilla al mantener la medalla de oro al dictador Franco

El Partido Comunista de la Región de Murcia (PCRM-PCE) quiere manifestar su más enérgica condena ante la reciente decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcantarilla, encabezado por el alcalde Joaquín Buendía (PP), de mantener la Medalla de Oro de la villa al dictador Francisco Franco.
| etiquetas: franco , alcantarilla , medalla de oro
Alcantarilla significa puentecillo y viene del árabe.
La alcantarilla tiene ese nombre porque suena mejor que "el tubo de la mierda".
El pueblo no tiene la culpa de que su alcalde sea una rata, aunque algunos de sus habitantes le votaran.
Pues el de Llanos de Brujas mola un huevo.
Mas que nada porque para quitársela habría que sacarlo de la caja y luego volver a montarlo.
Un lío del copón.