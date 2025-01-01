edición general
¿Una paz blindada con armas de EEUU pagadas por Europa? La cumbre con Zelenski constata la débil estrategia de Trump

La oferta de Zelenski a Trump, a modo de zanahoria susurrada por Europa, de comprar masivamente armas a EEUU con dinero europeo, confirma que la estrategia de Bruselas y Londres pasa por una paz armada en Ucrania, pagada a Washington con miles de millones de dólares. Se evidenció la carencia de una estrategia sólida para Ucrania, con medias promesas, ningún compromiso y la negación del problema principal: qué pasará con los territorios ocupados por Moscú, una quinta parte del territorio ucraniano que Rusia no está dispuesta a devolver.

cocolisto #3 cocolisto
Parece que la estrategia del gallo y las gallinas no impresiona al lobo. {0x1f601}
makinavaja #1 makinavaja
Para Trump, lo único que importa en la guerra de ucrania es el negocio....
#4 ombresaco *
O incluso
Perdón por las correcciones.
#7 Alcalino
Rusia ganó la guerra has tiempo.

El problema de los líderes europeos es como salen de esta sin que parezca que han perdido
TipejoGuti #8 TipejoGuti
Atención Pregunta;
¿Y sí mandamos la OTAN al carajo y con ese dinero montamos un ejercito europeo de autodefensa y al peo con tó. ?
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#8

Primero te tienes de que deshacerte de Ursula y su camarilla, luego desahacerte de UK, tapiar el eurotunel y minar el Canal de la Mancha.
#2 omega7767
pagafantas


relación de partidos que han votado a Ursula von der Leyen


"A pesar de que el voto del Parlamento Europeo era secreto y no cuenta con disciplina de partido, han hecho pública su opción a favor el PP, el PSOE y el PNV, mientras que se han pronunciado en contra Vox, Sumar, Podemos, Se Acabó La Fiesta, ERC, BNG, Bildu, Compromís y los Comunes."
alpoza #5 alpoza
Pero que coño pasa con UE, ¿tantos sobres les meten en los bolsillos?
#6 pozz *
En el Kremlin estan asustados, y eso es muy buena señal.
Preferiria que fuera con la industria de armas europea, pero visto que los gobiernos europeos no invierten, pues esto es lo que toca.... sea como sea, la cosa se le complica mucho a Putin.
cocolisto #9 cocolisto
#6 Desde luego,están asustados de lo incompetente e irrelevante en lo que se ha convertido la UE.Los rusos pensaban que era su mayor enemigo y han visto que solo son los perrillos de Trump.
#11 pozz *
#9 La UE esta haciendo tiempo, saben que hay elecciones mid term ne año y poco, y Trump va de culo para esos comicios. Es irónico que el apoyo a Ucrania en la sociedad estadounidense se ha disparado desde que Trump asumio la presidencia. Esto va a acabnar con Rusia desmembrada y con Putin muerto por alguien de su entorno cercano, el pufo en Rusia cada vez es mas y mas grande, el pueblo ruso cada vez es mas y mas pobre en todos los sentidos.. es gracioso que en paises como Marruecos o Brasil, tengan mejores salarios y mejor calidad de vida que en Rusia, el pais que se nos vendia como superpotencia en todo.
#12 yokitolakaka
#9 mas bien los hamsters...
