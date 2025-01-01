¿Una paz blindada con armas de EEUU pagadas por Europa? La cumbre con Zelenski constata la débil estrategia de Trump

La oferta de Zelenski a Trump, a modo de zanahoria susurrada por Europa, de comprar masivamente armas a EEUU con dinero europeo, confirma que la estrategia de Bruselas y Londres pasa por una paz armada en Ucrania, pagada a Washington con miles de millones de dólares. Se evidenció la carencia de una estrategia sólida para Ucrania, con medias promesas, ningún compromiso y la negación del problema principal: qué pasará con los territorios ocupados por Moscú, una quinta parte del territorio ucraniano que Rusia no está dispuesta a devolver.