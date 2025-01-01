PayPal ha retirado la opción de comprar en Steam con numerosas divisas

Valve ha actualizado la página de soporte de Steam con respecto a los pagos para reflejar una situación anómala con Paypal. En las últimas semanas, varios usuarios han indicado en redes sociales que han tenido problemas para poder pagar con PayPal, con mensajes de error indicando que el servicio no estaba disponible temporalmente. Valve ha indicado ahora en su página de soporte que "A principios de julio de 2025, PayPal notificó a Valve que su banco para transacciones de pago en determinadas divisas iba a suspender de inmediato...
| etiquetas: valve , paypal , mastercard , censura , steam