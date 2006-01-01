edición general
2 meneos
6 clics
Pay Me My Money Down (Live at the New Orleans Jazz & Heritage Festival, 2006)

Pay Me My Money Down (Live at the New Orleans Jazz & Heritage Festival, 2006)

Bruce Springsteen "Pay Me My Money Down", directo en el festival de New Orleans Jazz & Heritage 2006

| etiquetas: bruce springsteen , new orleans , jazz heritage festival , 2006
2 0 0 K 24 ocio
1 comentarios
2 0 0 K 24 ocio
Kantinero #1 Kantinero
Ya salió por aqui, pero bien vale la pena escucharla otra vez
1 K 24

menéame