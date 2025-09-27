Paula Ostiz, campeona del mundo júnior de Ciclismo en Ruta

Paula Ostiz se ha proclamado campeona del mundo júnior en Ruanda. La navarra ha sido la más rápida de un grupo reducido en el repecho final de la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo de Kigali 2025. La pamplonesa, de 18 años, consigue así el segundo maillot arcoíris de campeón del mundo de fondo en carretera de la historia para Navarra, tras el logrado por Miguel Morrás en la prueba júnior masculina de 1994 en Quito, Ecuador.