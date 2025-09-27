edición general
6 meneos
17 clics

Paula Ostiz, campeona del mundo júnior de Ciclismo en Ruta

Paula Ostiz se ha proclamado campeona del mundo júnior en Ruanda. La navarra ha sido la más rápida de un grupo reducido en el repecho final de la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo de Kigali 2025. La pamplonesa, de 18 años, consigue así el segundo maillot arcoíris de campeón del mundo de fondo en carretera de la historia para Navarra, tras el logrado por Miguel Morrás en la prueba júnior masculina de 1994 en Quito, Ecuador.

| etiquetas: paula ostiz , campeona del mundo júnior , kigali
5 1 2 K 69 actualidad
5 comentarios
5 1 2 K 69 actualidad
Imag0 #1 Imag0
Una chavala navarrica de 18 años gana un campeonato del mundo y la gente negativiza.. iros a una puta cueva, amargados.
1 K 31
Uda #2 Uda *
#1 igual es por como se ha redactado el titular...campeona de que?? De ajedrez? Tiro con arco?

Poner el nombre de una persona desconocida para la mayoria y no poner la discipliba en la que ha ganado es una soberana cagada.
0 K 10
Imag0 #3 Imag0 *
#2 Hubiera modificado añadiendo Ciclismo en Ruta, pero entonces negativizan microblogin, esta web es "así" y algunos usuarios son "asá".
Voy a cambiarlo, a ver si estoy equivocado..
1 K 31
Uda #4 Uda
#3 si, es complicado.
0 K 10
Uda #5 Uda
Yo hubiera puesto: La navarra, Laura Ostiz, campeona del mundo junior de ciclismo en ruta. Y su edad en la entradillla.
0 K 10

menéame