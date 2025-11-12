edición general
Patti Smith en sus memorias más maduras: una dolorosa viudedad y la búsqueda de su padre biológico

Patti Smith en sus memorias más maduras: una dolorosa viudedad y la búsqueda de su padre biológico

La artista vuelve a rememorar su indómita vida en 'Pan de ángeles', una autobiografía donde relata cómo descubrió a su verdadero progenitor a los 65 años.

Olepoint #1 Olepoint
Psiii, psiii.. ¿ Sabéis que hay gente que ve normal lo de comprar niños con la excusa de los vientres de "alquiler" ? Pues eso.
